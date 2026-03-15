Más de 100 animales silvestres víctimas del tráfico ilegal regresaron a su hábitat natural en la Reserva Natural Yurumí, ubicada en el municipio de Puerto López, Meta, en una jornada que reunió a autoridades ambientales, organismos de seguridad y expertos en conservación.

Entre las especies liberadas se encuentran 57 morrocoyes patirojo, la especie más numerosa del proceso, además de loros reales, iguanas verdes, tortugas terecay, una tortuga matamata y serpientes como la boa constrictor, animales que habían sido rescatados tras ser capturados ilegalmente o mantenidos en cautiverio como mascotas.

La liberación fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Gobernación del Meta, Cormacarena, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, entidades que adelantaron los procesos de rescate, rehabilitación y traslado de las especies hasta este espacio natural de la Orinoquia.

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Un santuario para devolver la fauna a su hogar

La jornada se llevó a cabo en la Reserva Natural Yurumí, un territorio de cerca de 800 hectáreas dedicado a la conservación de la biodiversidad, que se ha consolidado como uno de los principales escenarios del país para la liberación y reintroducción de fauna silvestre.

Con el paso de los años, este espacio se ha convertido en un punto clave para la recuperación de especies rescatadas del tráfico ilegal. De acuerdo con los registros del lugar, más de 2.000 animales han sido liberados allí, fortaleciendo los procesos de restauración de los ecosistemas de la Orinoquia.

Una segunda oportunidad para especies víctimas del cautiverio

Durante el acto de liberación, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, destacó el significado de devolver estos animales a su entorno natural.

“Muchos de estos animales fueron capturados cuando eran crías, alejados de su familia, encerrados y maltratados desde muy pequeños. A todos se les negó la libertad, el verde de la naturaleza, el azul del cielo y el color turquesa de ríos, lagunas y humedales”, expresó.

La mandataria recordó que detrás de cada rescate hay un trabajo articulado entre instituciones y, en muchos casos, denuncias ciudadanas que permiten rescatar animales víctimas del tráfico ilegal.

“Ninguno de ellos nació para ser una mascota, un adorno ni un juguete. Gracias a una denuncia y al trabajo de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y las autoridades ambientales, hoy regresan al lugar del que nunca debieron ser alejados: la naturaleza”, agregó.

El tráfico de fauna, uno de los delitos ambientales más graves

Cada animal que vuelve a su hábitat representa un avance en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna, considerado una de las principales amenazas para la biodiversidad en el planeta.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este mercado ilícito afecta miles de especies en más de 160 países y genera enormes ganancias para redes criminales que operan a escala global.

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Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, enfrenta constantemente este desafío. En regiones como el Meta y la Orinoquia, la protección de la fauna es clave para preservar los ecosistemas y evitar la desaparición de especies.

La Gobernación del Meta reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo las acciones contra el tráfico ilegal de animales y promover la denuncia ciudadana para proteger la riqueza natural del país.