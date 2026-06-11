Durante años recorrieron carreteras, inspeccionaron vehículos, participaron en operativos y ayudaron a prevenir tragedias gracias a un olfato entrenado para detectar aquello que podía poner en riesgo la vida de otros. Mientras miles de personas continuaban con su rutina diaria sin saberlo, ellas trabajaban silenciosamente para protegerlas.
Sus nombres son Nika y Estrella, dos caninas de la Policía Metropolitana de Cúcuta que dedicaron gran parte de su vida al servicio de Colombia y que hoy enfrentan una misión muy distinta: encontrar una familia que las acompañe en su retiro.
Dos vidas marcadas por el servicio
La historia de Estrella está ligada a la valentía y a la capacidad de seguir adelante incluso en medio de la adversidad. Esta labrador especializada en detección de explosivos llegó a Cúcuta hace cuatro años y medio y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental para la seguridad de la región. Su labor consistía en adelantarse al peligro, detectar amenazas y permitir que otros pudieran cumplir sus misiones con mayor tranquilidad.
Uno de los episodios que marcó su vida ocurrió cuando el guía que la acompañaba resultó afectado en un atentado terrorista registrado en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta. A partir de ese momento comenzó una nueva etapa junto al intendente jefe Hugo Alexander Caro Omaña, un uniformado que ha dedicado más de dos décadas al trabajo con guías caninos y que encontró en Estrella una compañera excepcional.
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Lejos de disminuir su rendimiento, la canina continuó participando en operaciones de alto impacto. Estuvo presente en misiones de erradicación de cultivos ilícitos en el Guaviare, donde ayudó a detectar artefactos explosivos, y también hizo parte de múltiples actividades preventivas en el área metropolitana de Cúcuta. Detrás de cada operativo exitoso hubo una labor silenciosa que pocas veces ocupó titulares, pero que contribuyó a salvar vidas.
Tras cerca de seis años de servicio, Estrella completó su ciclo operativo y hoy espera una nueva oportunidad, esta vez lejos de los riesgos del trabajo policial y más cerca de la tranquilidad que merece después de años de entrega.
La historia de Nika comenzó cuando apenas era una cachorra de seis meses. Fue entonces cuando conoció al subintendente Brayan Stiwen Prada Arias en la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino “Agente Álvaro Rojas Ahumada”, en Facatativá. Con el tiempo, ambos construyeron una relación basada en la confianza y el trabajo conjunto, convirtiéndose en un binomio inseparable.
Especializada en la detección de sustancias narcóticas, Nika desarrolló una habilidad extraordinaria para identificar estupefacientes durante operativos y controles realizados en Norte de Santander. Gracias a su trabajo, más de 80.000 dosis de droga fueron retiradas de circulación antes de llegar a las calles de Cúcuta y su área metropolitana, una cifra que refleja el impacto real de su labor en la protección de niños, jóvenes y comunidades enteras.
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Sin embargo, para su guía, el valor de Nika nunca se limitó a los resultados operativos. Durante años fue una compañera constante en jornadas exigentes, una presencia que brindó apoyo emocional y una amiga que estuvo allí en momentos difíciles, demostrando que el vínculo entre un guía y su canino va mucho más allá del trabajo.
El pasado 5 de enero cumplió su tiempo de servicio activo y alcanzó la condición de canino senil. Con ello terminó una etapa marcada por el deber y comenzó otra en la que espera recibir el cuidado y el cariño que se ganó a pulso durante toda su vida.
La oportunidad de devolverles un poco de todo lo que dieron
A través del programa “Acoge un Héroe de 4 Patas”, la Policía Nacional busca familias responsables que quieran abrirles las puertas de un hogar a Nika y Estrella. La iniciativa permite que los caninos retirados encuentren un entorno seguro donde puedan disfrutar de una jubilación tranquila, rodeados de afecto y de los cuidados que requieren en esta etapa.
Los interesados deberán cumplir requisitos relacionados con bienestar animal, capacidad económica, condiciones adecuadas de vivienda y una verificación realizada por la institución, pues el objetivo es garantizar que estos héroes de cuatro patas lleguen a hogares donde puedan vivir con dignidad.
Más allá de una adopción, esta es una oportunidad para agradecer. Durante años, Nika y Estrella estuvieron donde se les necesitó, recorrieron caminos difíciles, enfrentaron amenazas invisibles y acompañaron a sus guías en algunas de las misiones más complejas de su carrera. Lo hicieron sin esperar reconocimientos, impulsadas únicamente por la lealtad y el vínculo que construyeron con quienes compartieron su vida de servicio.
Hoy el uniforme quedó atrás, los operativos forman parte del recuerdo y las jornadas de trabajo llegaron a su fin.
Lo único que buscan es algo que para muchos parece sencillo, pero que para ellas representa el comienzo de una nueva vida: una familia que les brinde amor, una casa donde descansar y la tranquilidad de saber que, después de dedicar sus mejores años a cuidar de otros, finalmente llegó el momento de que alguien cuide de ellas.
Requisitos para adoptar a Nika o Estrella
Las personas interesadas en participar en el programa “Acoge un Héroe de 4 Patas” deberán presentar:
- Carta de intención dirigida al director de Carabineros y Protección Ambiental.
- Declaración juramentada donde se comprometan a garantizar el bienestar del canino.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
- Certificados de antecedentes de Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional.
- Certificación de ingresos mensuales.
- Certificado de Libertad y Tradición o contrato de arrendamiento.
- Cuatro fotografías del lugar donde vivirá el animal.
- Estudio de seguridad realizado por la Policía Nacional.