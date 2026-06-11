Dos vidas marcadas por el servicio

La historia de Estrella está ligada a la valentía y a la capacidad de seguir adelante incluso en medio de la adversidad. Esta labrador especializada en detección de explosivos llegó a Cúcuta hace cuatro años y medio y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental para la seguridad de la región. Su labor consistía en adelantarse al peligro, detectar amenazas y permitir que otros pudieran cumplir sus misiones con mayor tranquilidad.

Uno de los episodios que marcó su vida ocurrió cuando el guía que la acompañaba resultó afectado en un atentado terrorista registrado en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta. A partir de ese momento comenzó una nueva etapa junto al intendente jefe Hugo Alexander Caro Omaña, un uniformado que ha dedicado más de dos décadas al trabajo con guías caninos y que encontró en Estrella una compañera excepcional.

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Lejos de disminuir su rendimiento, la canina continuó participando en operaciones de alto impacto. Estuvo presente en misiones de erradicación de cultivos ilícitos en el Guaviare, donde ayudó a detectar artefactos explosivos, y también hizo parte de múltiples actividades preventivas en el área metropolitana de Cúcuta. Detrás de cada operativo exitoso hubo una labor silenciosa que pocas veces ocupó titulares, pero que contribuyó a salvar vidas.

Tras cerca de seis años de servicio, Estrella completó su ciclo operativo y hoy espera una nueva oportunidad, esta vez lejos de los riesgos del trabajo policial y más cerca de la tranquilidad que merece después de años de entrega.