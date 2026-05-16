¿Solo una pausa? libro de Cecilia López

La exministra Cecilia López Montaño vuelve al debate público con Gobierno Petro ¿Solo una pausa?, un ensayo político publicado por Editorial Planeta en 2026, en el que revisa el impacto del primer gobierno de izquierda en Colombia desde una mirada personal, técnica y crítica.

El libro no se presenta como una defensa ni como una acusación simple contra el presidente Gustavo Petro. Por el contrario, parte de una pregunta más amplia: si el paso de Petro por la Casa de Nariño fue apenas una interrupción en la política tradicional o si dejó una huella difícil de borrar en la historia democrática del país.

Una mirada desde adentro y desde afuera

López escribe desde una posición particular: fue parte del primer tramo del gobierno Petro como ministra de Agricultura, pero luego observó su evolución desde fuera del Ejecutivo. Esa doble condición le permite construir una reflexión sobre la distancia entre el Petro candidato, el Petro presidente inicial y el mandatario que, según su lectura, terminó gobernando bajo una lógica cada vez más confrontacional.

En el prólogo, la autora plantea que su propósito no es gobernar “en tercera persona”, sino entender qué pasó, dónde cambió el proyecto y qué lecciones deja este periodo para Colombia. También reconoce que el país vive una etapa distinta y que ignorar el impacto del gobierno Petro tendría un costo político y social hacia adelante.

Los quiebres del gobierno Petro

Uno de los ejes centrales del libro es la idea de los quiebres. Para López, el gobierno Petro rompió dos dimensiones claves: la agenda pública y el escenario político.

En la agenda, la autora reconoce que Petro logró instalar con fuerza temas como la desigualdad, el cambio climático y la necesidad de discutir un país más incluyente. Sin embargo, cuestiona que varias de esas apuestas no hayan logrado traducirse en resultados concretos o en políticas sostenibles.

En el plano político, el libro sostiene que la llegada de la izquierda al poder cambió las reglas del juego. Según López, el país ya no puede volver a actuar como si ese sector político siguiera por fuera del sistema. Para ella, la izquierda llegó para quedarse en el debate democrático, aunque eso no significa que el gobierno Petro haya resuelto cómo ejercer el poder de forma eficaz.

Del relato a los datos

Otro capítulo fuerte de la obra es la tensión entre relato político y datos oficiales. López critica lo que considera una tendencia del gobierno a subordinar cifras, diagnósticos y evidencia técnica a una narrativa presidencial cargada de confrontación.

La autora dedica varias páginas a temas como la política económica, la salud, la reforma agraria, la Paz Total, el manejo de la transición energética y la relación del Gobierno con la tecnocracia y el sector privado. Su tesis es que muchas discusiones se quedaron atrapadas entre el discurso épico del cambio y la dificultad de ejecutar políticas públicas con resultados verificables.

En ese recorrido, el libro también plantea críticas a la oposición, a los sectores tradicionales y al empresariado, a quienes acusa de no entender completamente la magnitud del cambio político que representó la llegada de Petro al poder.

¿Una oportunidad perdida para la izquierda?

La parte final del libro se concentra en una pregunta incómoda: si el gobierno Petro terminó siendo una oportunidad perdida para la izquierda colombiana. López reconoce que Petro dio voz a sectores históricamente excluidos, pero considera que sus errores de ejecución, su estilo confrontacional y el deterioro de algunas políticas pueden dejar un alto costo para su propio sector político.

La autora sostiene que el presidente no fue intrascendente. Al contrario, plantea que su paso por el poder no puede entenderse como una simple pausa antes de volver al pasado. Para López, Colombia cambió, pero el reto ahora será decidir qué hacer con ese cambio: corregir sus excesos, conservar sus avances y evitar que la polarización impida una conversación seria sobre el futuro.

Gobierno Petro ¿Solo una pausa? es, en ese sentido, una reseña crítica de un gobierno todavía cercano, escrita por una figura que conoció el poder desde adentro y que ahora intenta ordenar sus dudas, desencantos y advertencias. Más que una lectura ligera sobre coyuntura, el libro funciona como un ensayo para entender las preguntas que quedarán abiertas después de Petro: qué país queda, qué izquierda queda y qué tipo de democracia tendrá que construirse después de este ciclo político.