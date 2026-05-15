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Presidente Petro pidió perdón al pueblo U'wa por vulneración de derechos

Vie, 15/05/2026 - 17:05
El presidente Gustavo Petro pidió perdón al pueblo U'wa y reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en la vulneración de sus derechos territoriales y culturales.
Presidente Petro pide perdón al pueblo U'wa por vulneración de derechos
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Redes Sociales Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves perdón al pueblo indígena U'wa por las vulneraciones a sus derechos territoriales y culturales reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y se comprometió a avanzar "todo lo que pueda" en el cumplimiento de la sentencia internacional.

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"Me comprometo aquí, ante ustedes, no solo a pedir perdón y a reconocer la responsabilidad de gobiernos y del Estado en acciones que violentaron al pueblo U'wa, sino a adelantar lo que pueda adelantar de la sentencia", afirmó Petro durante un acto público realizado en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá (centro).

El acto hace parte de las medidas ordenadas por la Corte IDH en una sentencia emitida el 4 de julio de 2024, en la que declaró responsable al Estado colombiano por violaciones relacionadas con la consulta previa, la participación política, los derechos culturales, el medioambiente sano y la protección del territorio ancestral de esa comunidad indígena.

En su sentencia la Corte IDH concluyó que durante décadas el Estado permitió proyectos petroleros y otras intervenciones en el territorio de los U'wa "sin garantizar una consulta previa libre e informada", por lo que ordenó medidas de reparación que incluyen el saneamiento del territorio ancestral, programas de desarrollo comunitario y garantías de no repetición.

Petro, que dejará el cargo el próximo 7 de agosto, lamentó además que "no todo el Estado" estuviera presente en el acto y señaló que las sentencias de la Corte IDH obligan a todas las ramas del poder público a garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos.

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"El Gobierno nacional no ha acelerado los procesos de cumplimiento" relacionados con la ampliación y saneamiento del resguardo U'wa, reconoció el mandatario, quien aseguró que persisten deudas frente a la adquisición de predios y la protección integral de sus territorios.

El presidente colombiano también criticó una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia sobre terrenos baldíos, al considerar que limita las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para adelantar procesos de saneamiento territorial en favor de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

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"Ese fallo va en contra de la sentencia de la CIDH", afirmó el mandatario, al advertir que la decisión judicial favorece a actuales ocupantes de esos predios y dificulta el cumplimiento de las órdenes internacionales.

Creado Por
Agencia EFE
Gustavo Petro
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