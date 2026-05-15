Bachelet busca llegar a la ONU con apoyo de México y Brasil

México ratificó este viernes su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, tras una reunión con el nuevo canciller mexicano, Roberto Velasco, en la que abordaron distintos temas, entre ellos los desafíos de la agenda multilateral y el papel del organismo en el contexto internacional actual.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que Velasco sostuvo un encuentro con Bachelet, quien encabezó Chile entre 2006 y 2010 y entre 2014 y 2018. La reunión se llevó a cabo en el marco del respaldo de México a su candidatura.

Respaldo mexicano a Bachelet

Según la Cancillería, la candidatura de Bachelet es impulsada por México “como parte de la convicción de nuestro país de fortalecer un multilateralismo con liderazgo, experiencia y apego al derecho internacional, orientado siempre a la paz y al bienestar de los pueblos”.

En distintas ocasiones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado la necesidad de fortalecer a la ONU para que vuelva a ser un espacio efectivo de coordinación multilateral.

La candidatura de la exmandataria, quien también fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, cuenta con el apoyo de Brasil y México, las dos grandes potencias regionales, pese a que Chile retiró su respaldo.

Después de que el expresidente chileno Gabriel Boric (2022-2026) lanzara la idea, el Gobierno de su sucesor, José Antonio Kast, decidió anular el apoyo a la política progresista al considerar que su nombre era “inviable”.

La competencia y el proceso de elección

Bachelet compite con otros candidatos de la región, como la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Para ser elegida, la candidatura debe obtener el respaldo de una mayoría de integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, no ser vetada por ninguno de sus miembros permanentes y, posteriormente, recibir la aprobación de la Asamblea General.

México ha insistido en la necesidad de revitalizar el multilateralismo y reforzar las instituciones globales en un escenario marcado por guerras, tensiones geopolíticas y el uso creciente de medidas unilaterales. Esa postura, además, ha sido vinculada por el actual Gobierno con los principios constitucionales de la política exterior mexicana.