Una empresa española presentó un poncho multiespectral diseñado para hacer “invisibles” a los militares frente a drones militares, cámaras térmicas y sensores de infrarrojos, una tecnología que podría marcar diferencia en escenarios de guerra como el de Ucrania.

La prenda, llamada Velum, fue desarrollada por Fecsa, compañía especializada en uniformes tácticos y equipamiento de protección. Según explicó su director ejecutivo, Carlos de Cos, el poncho cuenta con una eficacia “absoluta” frente a cámaras térmicas o de infrarrojos instaladas en drones y visores de armas.

El objetivo del poncho español es reducir la detección térmica de los soldados durante operaciones militares. Esto resulta clave en conflictos recientes, donde los drones se han convertido en una de las principales herramientas ofensivas para ubicar, seguir y atacar objetivos en el campo de batalla.

De acuerdo con la empresa, esta tecnología de camuflaje multiespectral no solo podría aplicarse a prendas para las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad, sino también a vehículos militares. Fecsa planea desarrollar el material para reducir la visibilidad térmica de estos equipos a menos del 0,30 %.

“Es un producto que ya nos demandan y que se ve que tiene una utilidad práctica inmediata”, afirmó De Cos a EFE, al referirse al interés que ha despertado esta innovación en el sector defensa.

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La compañía, ubicada en San Sebastián de los Reyes, Madrid, tiene presencia en más de quince mercados europeos y provee equipamiento a varias Fuerzas Armadas del continente. Además, más de 300.000 unidades de productos de Fecsa han llegado a las Fuerzas Armadas ucranianas mediante donaciones de otros países.

“Nuestros cascos han salvado vidas en Ucrania”, aseguró el directivo, quien aclaró que la empresa no vende directamente ese material al país, sino que son otros gobiernos los que lo entregan como apoyo.

Fecsa también trabaja en nuevos proyectos relacionados con cascos de alta resistencia, trajes y máscaras de protección ante ataques nucleares, químicos o biológicos. En el sector civil, fabrica equipos ignífugos para bomberos y blindajes balísticos para vehículos de carga y operativos.

Con Velum, la empresa española busca responder a una necesidad creciente en el campo militar: proteger a los soldados frente a sensores avanzados y drones que han transformado la manera en que se libran las guerras modernas.