El país convertido en reality

Mientras Colombia enfrenta crisis profundas, el debate público parece atrapado entre frases virales, escándalos íntimos y declaraciones cada vez más grotescas. La política dejó de discutir ideas y empezó a competir por rating.

El problema ya no es solo lo que dicen los políticos. El problema es en lo que se convirtió la conversación pública en Colombia.

Un presidente hablando de clítoris en medio de una coyuntura nacional delicada. Un candidato presidencial haciendo referencias al tamaño de su pene. Senadores peleando como panelistas de un programa de farándula. Influencers convertidos en analistas políticos. Y medios de comunicación atrapados entre la obligación de informar y la presión brutal del algoritmo.

La política colombiana parece haber cruzado una línea peligrosa: la del espectáculo permanente.

Cada declaración necesita ser más escandalosa que la anterior. Cada intervención busca viralizarse. Cada frase está diseñada para incendiar redes sociales, dividir audiencias y dominar titulares por unas horas. El debate dejó de construirse alrededor de propuestas y comenzó a medirse en reproducciones, memes y tendencias.

Y ahí surge una pregunta incómoda: ¿los medios están informando o simplemente persiguiendo el show para no quedarse atrás?

Porque cuando el país termina discutiendo durante días una frase sexual, una grosería o una provocación calculada, mientras temas estructurales desaparecen del radar, algo se rompió en la conversación democrática.

La inseguridad, la crisis económica, la salud, el empleo, el futuro energético, la educación o la violencia regional ya no logran competir contra el escándalo emocional. El ruido ganó terreno. Y el algoritmo entendió antes que todos que la indignación produce más tráfico que las ideas.

La tragedia es que muchos líderes también lo entendieron.

Hoy pareciera más rentable producir polémica que profundidad. Más útil provocar que argumentar. Más poderoso insultar que convencer. Y en esa lógica, Colombia comenzó a parecerse más a un reality show político que a una democracia madura.

Lo grave no es únicamente el deterioro del lenguaje. Lo grave es la banalización del debate público. Porque mientras el país se entretiene con titulares virales, las decisiones importantes siguen ocurriendo detrás del telón.

Tal vez el verdadero peligro no sea que algunos dirigentes hablen como figuras de espectáculo. Tal vez el peligro es que el país se acostumbró a consumir la política como entretenimiento.