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Uribe y Cepeda: la guerra política que nunca termina en Colombia

Mar, 12/05/2026 - 12:30
Una nueva confrontación entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe volvió a encender algunas de las heridas más profundas del país.
Uribe y Cepeda: la guerra política que nunca termina en Colombia
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La política colombiana volvió a girar alrededor de dos nombres que, desde hace años, representan una de las confrontaciones más intensas y simbólicas del país: Iván Cepeda Castro y Álvaro Uribe Vélez.

Esta vez, la tensión escaló luego de que Cepeda respondiera con dureza a un mensaje de Uribe y lanzara una frase que volvió a sacudir el debate nacional. El senador cuestionó públicamente cuándo el exmandatario asumiría, según él, responsabilidades históricas relacionadas con temas como narcotráfico, paramilitarismo y falsos positivos, en medio de una confrontación política y judicial que desde hace años marca la agenda del país.

Un choque que revive las heridas

El episodio no pasó desapercibido porque toca algunas de las fibras más sensibles de Colombia. Cada vez que Uribe y Cepeda chocan públicamente, el país parece devolverse a los años más duros de la guerra, las masacres, las disputas ideológicas y el miedo. Ya no se trata solo de dos figuras políticas. También se enfrentan dos visiones opuestas de país que siguen dividiendo familias, redes sociales, medios y generaciones enteras.

Lo más inquietante es que Colombia parece incapaz de salir de ese círculo. Mientras el país enfrenta problemas urgentes como la inseguridad, la crisis económica, el desempleo, la salud y la desconfianza institucional, buena parte del debate público vuelve una y otra vez al mismo enfrentamiento histórico, como si la política nacional estuviera condenada a girar eternamente alrededor de sus heridas abiertas.

Un debate cada vez más agresivo

El choque también evidencia el nivel de agresividad al que ha llegado el lenguaje político. Las redes sociales se han convertido en trincheras en las que cada frase aviva aún más los ánimos y cualquier posibilidad de debate racional termina aplastada por la rabia, la ideología o el fanatismo. Ya casi nadie escucha; todos reaccionan.

Para muchos jóvenes, esta pelea representa una historia que heredaron sin haberla vivido del todo. Para otros, es el reflejo de un país que todavía no logra reconciliarse consigo mismo. Y quizá ahí está el verdadero fondo de este nuevo capítulo: Colombia sigue atrapada entre un pasado que no logra cerrar y un futuro que todavía no sabe construir.

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