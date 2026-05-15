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Supersalud verifica acciones tras caso de Yulixa Toloza

Vie, 15/05/2026 - 16:42
La Superintendencia Nacional de Salud pidió información a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá sobre las acciones de inspección y vigilancia adelantadas frente al establecimiento ubicado en Venecia.
Yulixa Toloza
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La Superintendencia Nacional de Salud informó que verifica las acciones adelantadas por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá tras el reporte de una mujer de 52 años desaparecida luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento del sector de Venecia, en Bogotá.

De acuerdo con la entidad, la Supersalud requirió a la autoridad sanitaria distrital información sobre las acciones de inspección, vigilancia y control realizadas frente al establecimiento relacionado con este caso.

Llamado a revisar centros no autorizados

En el comunicado, la Supersalud hizo un llamado a las autoridades sanitarias territoriales para revisar la proliferación de establecimientos no autorizados que estarían realizando procedimientos médico-estéticos invasivos.

El superintendente de Salud, Daniel Quintero, instó a las secretarías de salud a intensificar las acciones de búsqueda activa, verificación, seguimiento e inspección sobre establecimientos que no estén habilitados y que, aun así, ofrezcan este tipo de procedimientos.

La entidad también anunció que promoverá una mesa técnica nacional con la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, las secretarías de salud territoriales, la Asociación Nacional de Sociedades Científicas y otras autoridades competentes.

El objetivo será revisar medidas de prevención, identificar riesgos y definir acciones articuladas para proteger a la ciudadanía.

Piden verificar habilitación y registro profesional

La Supersalud reiteró que la seguridad del paciente y la protección del derecho a la salud son prioridades institucionales.

Por eso, pidió a la ciudadanía verificar que las instituciones estén habilitadas antes de realizarse cualquier procedimiento de medicina estética. También recomendó confirmar que los profesionales estén registrados en el reTHUS, el sistema que permite consultar el talento humano autorizado en salud.

Finalmente, la entidad invitó a denunciar posibles irregularidades ante las autoridades de salud.

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