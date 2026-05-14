Inicio
Bogotá

Lotería de Bogotá: consulte el resultado del sorteo del jueves 14 de mayo

Jue, 14/05/2026 - 22:17
Consulte los resultados del sorteo 2846 de la Lotería de Bogotá para este 7 de mayo de 2026.
Resultado sorteo Lotería de Bogotá del 14 de mayo de 2026.
Créditos:
Fotomontaje

La Lotería de Bogotá, referente histórico de los juegos de azar en Colombia, cumplió una vez más con su cita semanal bajo la supervisión de las autoridades competentes. 

El proceso de selección de los números se realiza los jueves a partir de las 10:30 p. m., aunque el cronograma solo se ve alterado cuando la fecha coincide con un día festivo, caso en el cual la normativa vigente permite trasladar el sorteo a otro día de la misma semana para no interrumpir la distribución de premios.

Para participar en este formato tradicional, los jugadores adquieren fracciones o billetes completos de cuatro cifras más su respectiva serie. Los ganadores deben realizar el proceso de validación conforme a las disposiciones legales del Distrito Capital y la entidad oficial, asegurándose de consultar siempre los canales institucionales para confirmar la autenticidad de los resultados y los procedimientos de cobro establecidos para cada categoría del plan de premios.

En el sorteo ordinario celebrado este jueves 14 de mayo de 2026, la suerte favoreció al número 8220 de la serie 333, cifra que corresponde al gran premio mayor multimillonario. Los participantes también pueden verificar sus billetes para identificar si resultaron beneficiados por los premios secos o las diversas aproximaciones, las cuales se liquidan dependiendo de si coinciden las cifras con o sin la serie asignada.

Lotería de Bogotá
Sorteo
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Súper Astro Luna: resultados del sorteo del jueves 14 de mayo
Resultados de la lotería Súper Astro Luna del 14 de mayo de 2026.
Conozca los resultados del sorteo de este jueves 14 de mayo y consulte cómo reclamar su premio.
Bogotá
Lotería de Bogotá: consulte el resultado del sorteo del jueves 14 de mayo
Resultado sorteo Lotería de Bogotá del 14 de mayo de 2026.
Consulte los resultados del sorteo 2846 de la Lotería de Bogotá para este 7 de mayo de 2026.
Mundo
Cuba enfrenta récord de apagones: 70 % del país sin luz
Personas hablan en una calle este jueves en La Habana (Cuba). Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha ocasionado una parada casi total de su economía.
La estatal Unión Eléctrica prevé una afectación histórica en medio de una situación crítica del sistema energético nacional.
Entretenimiento
ICBF visitó la casa de Aida Victoria Merlano tras denuncia de su expareja
ICBF visitó la casa de Aida Victoria tras denuncia de su expareja
Aida Victoria Merlano reveló que funcionarios del ICBF visitaron su casa tras una denuncia presentada por su expareja, Juan David Tejada, relacionada con el cuidado de su hijo.