Bogotá reportó una caída del 38,6 % en los delitos sexuales en lo corrido de 2026, una de las reducciones más sensibles en materia de seguridad ciudadana por el impacto que este delito tiene sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo, SIEDCO, la comparación entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2026 frente al mismo periodo de 2025 muestra una reducción sostenida en este tipo de casos.

Bogotá refuerza acciones contra delitos sexuales

La Secretaría de Seguridad explicó que este resultado responde al trabajo articulado con la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF y las alcaldías locales, con acciones enfocadas en prevención, control y búsqueda activa de posibles víctimas.

Las jornadas se han desarrollado en instituciones educativas, hoteles, hostales, pagadiarios y plazas de mercado, puntos priorizados para prevenir la explotación sexual comercial de menores y promover la denuncia ciudadana.

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Las autoridades han fortalecido la presencia institucional en lugares donde pueden presentarse riesgos asociados a violencia sexual o explotación de menores.

Además de las actividades pedagógicas, se realizan recorridos, verificación de entornos y acompañamiento interinstitucional para detectar señales de alerta y activar rutas de atención.

Llamado a denunciar

Aunque la cifra muestra una reducción importante, la Administración Distrital insistió en que la denuncia sigue siendo clave para proteger a las víctimas y actuar contra los agresores.

La Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a reportar cualquier caso de abuso, violencia sexual o explotación a través de la Línea 123 y los canales oficiales de atención.