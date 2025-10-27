En un operativo internacional de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, fue capturado y posteriormente expulsado del país un ciudadano estadounidense requerido por la Corte del Distrito de Salt Lake, en Utah, por delitos de abuso sexual agravado contra una menor de edad.

El procedimiento fue el resultado de un trabajo articulado entre Migración Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y el U.S. Marshals Service, quienes coordinaron las acciones de búsqueda, identificación y captura del extranjero.

Operativo internacional en el suroccidente de Bogotá

El arresto se realizó en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la capital, donde las autoridades lograron ubicar al ciudadano estadounidense tras semanas de seguimiento.

De acuerdo con la investigación, el hombre era requerido por el delito de acceso carnal con menor de 14 años agravado, por lo que contaba con una orden judicial internacional emitida por la justicia norteamericana.

En el operativo participaron agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la Dijín y personal especializado de Migración Colombia, en estrecha colaboración con el U.S. Marshals Service, organismo encargado de la localización de fugitivos internacionales.

Expulsión inmediata del territorio colombiano

Una vez fue identificado y verificados sus antecedentes, Migración Colombia asumió la custodia del ciudadano extranjero, aplicando la medida administrativa de expulsión conforme a la legislación vigente. El procedimiento contó con la presencia y acompañamiento de las autoridades judiciales y policiales, garantizando el cumplimiento de los protocolos internacionales de cooperación.