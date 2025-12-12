Con la llegada de la temporada de vacaciones, miles de familias colombianas se preparan para viajar y desconectarse de la rutina. Antes de salir, uno de los pasos más importantes es garantizar la seguridad del hogar. Revisar cerraduras, cambiar chapas y verificar el estado general del inmueble puede evitar robos o emergencias mientras la vivienda está sola.

Cada año aumentan los hurtos a vivienda durante temporadas de viaje. Por eso, realizar una revisión preventiva es esencial. Técnicos certificados de Sugurú, marca especializada en cerrajería, plomería y electricidad, señalan que la mayoría de los incidentes se pueden evitar con ajustes simples antes de viajar.

Asegurar las cerraduras, el paso clave antes de salir de vacaciones

Las cerraduras son el primer punto que se debe revisar. No basta con verificar que la puerta cierre. Es necesario evaluar el estado del cilindro, la resistencia de la chapa, los tornillos de sujeción y la firmeza del marco.

Los especialistas de Sugurú aconsejan:

Revisar si hay desgaste.

Confirmar que no existan copias de llaves en manos de terceros.

Instalar cerraduras de seguridad cuando la puerta principal tiene más de cinco años y solicitar un ajuste profesional si la cerradura se traba o no cierra de manera uniforme.

Una cerradura defectuosa es una de las principales causas de accesos no autorizados durante ausencias prolongadas.

Si tiene un inmueble arrendado, cambiar la chapa es indispensable

En época de fin de año aumenta la entrega y recepción de inmuebles arrendados, por lo que cambiar las chapas es aún más importante para garantizar el control total del acceso.

Los técnicos de Sugurú recuerdan que es imposible saber cuántas copias de llaves circularon durante el arriendo. Instalar una chapa nueva es una medida económica y efectiva para evitar riesgos y actualizar la seguridad de la vivienda.

Revisiones adicionales para un hogar seguro antes de viajar

Además de las cerraduras, los expertos recomiendan revisar otros puntos que pueden generar emergencias durante las vacaciones.

En el sistema de agua es clave verificar fugas, cerrar las llaves principales y revisar lavaplatos , duchas y sanitarios que gotean.

En las instalaciones eléctricas se aconseja desconectar electrodomésticos no esenciales, revisar enchufes quemados o cables deteriorados y evitar sobrecargas.

También es importante evaluar puntos vulnerables de acceso como ventanas con seguros flojos, rejas que necesitan mantenimiento y puertas internas que no brindan bloqueo adecuado.

Contar con asistencia profesional como Sugurú, que ofrece técnicos certificados y atención inmediata, permite resolver estos puntos con rapidez y seguridad.

Vacaciones tranquilas empiezan con un hogar protegido

Salir de viaje debería ser sinónimo de descanso. Dedicar unas horas a revisar cerraduras, cambiar chapas y asegurar las instalaciones puede evitar contratiempos costosos y garantizar que la vivienda quede protegida.

Si necesita ayuda con técnicos especializados, Sugurú es una opción para reforzar la seguridad del hogar y asegurar viajes tranquilos y regresos sin sorpresas.