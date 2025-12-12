Inicio
Capturaron en Ecuador a 'Caleño', presunto cabecilla del Clan del Golfo

Vie, 12/12/2025 - 16:01
Junto al cabecilla criminal, la Policía detuvo a otras ocho personas de nacionalidad colombiana.
Alias 'Caleño'.
La Policía ecuatoriana detuvo a Antonio Quintero Molina, conocido bajo los alias de 'Caleño' o 'Cali', presunto cabecilla del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Caleño fue detenido el jueves en un operativo realizado por la Policía y por funcionarios de la Subsecretaría de Migración en la provincia costera de Santa Elena, una de las más afectadas por la violencia ligada al crimen organizado y que está bajo estado de excepción por el aumento de los delitos.

Junto al cabecilla criminal, la Policía detuvo a otras ocho personas de nacionalidad colombiana, según precisó el ministro.

Además, Reimberg señaló que el hombre posee una boleta de difusión azul de Interpol y que tiene antecedentes penales por asesinatos y asociación ilícita. "Donde se escondan los encontraremos. Cero impunidad", añadió.

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el mayor grupo criminal del país, con casi 9.000 integrantes, dedicado al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.

Esta detención se da en el marco del "conflicto armado interno" que declaró en 2024 el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra los grupos armados nacionales, que se han aliado con organizaciones criminales colombianas para apoderarse de las rutas del narcotráfico y también de zonas de minería ilegal.

La disputa entre bandas rivales por estos territorios ha generado un aumento de la violencia sin precedentes en Ecuador, que contabiliza en este 2025 un promedio de un asesinato por hora.

Agencia EFE
Ecuador
Colombia
Clan del golfo
