El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que podría alcanzarse “muy pronto” un acuerdo con Cuba, en medio de un escenario de tensión entre ambos países y tras meses de medidas económicas adoptadas por Washington contra la isla.

“Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario”, afirmó el mandatario.

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Sin embargo, Trump aclaró que la prioridad inmediata de su Gobierno será la situación con Irán, y que las conversaciones con La Habana continuarán después.

“Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba”, señaló.

Tensiones recientes entre Washington y La Habana

Las declaraciones de Trump se producen en un momento de alta tensión en la relación bilateral. Desde enero, Estados Unidos estableció un bloqueo petrolero contra Cuba, lo que ha limitado el suministro de crudo hacia la isla, especialmente el proveniente de Venezuela.

Posteriormente, la Casa Blanca anunció aranceles para los países que suministren petróleo a Cuba, una medida que busca presionar económicamente al Gobierno cubano.

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En las últimas semanas, Trump también ha lanzado duras críticas contra el Gobierno de La Habana, al afirmar que el sistema político cubano “caerá muy pronto” y que el país se encuentra “en ruinas” tras las sanciones energéticas.

Cuba confirma contactos con Estados Unidos

Pese al clima de tensión, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó recientemente que existen contactos entre ambos gobiernos para intentar resolver sus diferencias por la vía diplomática.

“Buscamos soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos”, dijo el mandatario cubano durante una comparecencia ante la prensa.

En ese encuentro también participaron miembros de la familia Castro, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, y Óscar Pérez-Oliva, sobrino-nieto del exlíder cubano.

Por ahora, las declaraciones de Trump apuntan a que un eventual acuerdo con Cuba dependerá del desarrollo de la crisis con Irán, mientras continúan los contactos diplomáticos entre Washington y La Habana.