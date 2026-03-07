Trump afirma que Cuba vive sus “últimos momentos” y revela negociaciones con La Habana

Durante la cumbre “Escudo de las Américas”, realizada en Miami, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que Cuba atraviesa “sus últimos momentos de vida”, aunque afirmó que su gobierno mantiene negociaciones con las autoridades de La Habana y que el país podría experimentar un cambio significativo.

El mandatario manifestó que espera “con entusiasmo el gran cambio que pronto llegará a Cuba”, aunque aclaró que en este momento su principal enfoque está en la guerra con Irán.

Estados Unidos afirma que mantiene conversaciones con el gobierno cubano

En sus declaraciones, Trump señaló que él mismo y el secretario de Estado, Marco Rubio, están dialogando con el gobierno cubano para explorar posibles acuerdos.

El presidente estadounidense afirmó que un entendimiento entre ambos países podría lograrse sin mayores dificultades. “Yo pensaría que un acuerdo con Cuba se haría muy fácilmente”, señaló.

Además, recordó que el tema de Cuba ha estado presente durante décadas en la política internacional. “Durante 50 años he estado oyendo hablar de Cuba; desde que era un niño pequeño escuchaba sobre Cuba”, agregó.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una crisis económica y energética en Cuba, que se intensificó tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela.

Después de ese hecho, la isla dejó de recibir petróleo venezolano, una situación que agravó los problemas energéticos del país.

A esto se suma la decisión anunciada por Trump de imponer aranceles a cualquier país que suministre crudo a Cuba, medida que generó un bloqueo energético y profundizó la crisis social y económica en la isla.