El Gobierno Nacional puso en marcha un dispositivo especial de ciberseguridad para proteger los procesos electorales de 2026 frente a posibles amenazas digitales.

La estrategia es liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a través del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT), que ejerce la secretaría técnica del Puesto de Mando Unificado (PMU) ciberelectoral.

Esta instancia interinstitucional busca garantizar que los comicios se desarrollen en un entorno digital seguro, transparente y protegido frente a ataques cibernéticos.

El PMU ciberelectoral funciona en el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia de la Policía Nacional (C4), en Bogotá.

Desde este centro, equipos técnicos del Gobierno realizan jornadas permanentes de monitoreo y coordinación para anticipar y responder a incidentes que puedan afectar la infraestructura tecnológica electoral.

Como parte del sistema de vigilancia, se elaboran reportes técnicos cada hora para verificar el estado de los sistemas y detectar cualquier anomalía o amenaza.

Más de 4.900 sitios web vigilados

Dentro del despliegue técnico se monitorean constantemente páginas web, aplicaciones y sistemas de información de entidades del Estado.

El objetivo es identificar ataques, contener acciones maliciosas y prevenir accesos no autorizados o intentos de extracción de información.

Hasta el momento, el dispositivo ha permitido:

Monitorear 4.988 sitios y servicios web del sector público

Coordinar 105 equipos técnicos (50 nacionales y 55 territoriales)

(50 nacionales y 55 territoriales) Elaborar 23 informes técnicos para la Registraduría Nacional

Remitir 11 informes al Consejo Nacional Electoral

Realizar 67 análisis de vulnerabilidades en sistemas electorales

Detectar y gestionar cuatro campañas de phishing

Publicar 22 alertas de seguridad digital

Acompañar a 133 entidades del Estado en la gestión de vulnerabilidades

Herramientas para detectar ataques digitales

El PMU también cuenta con herramientas tecnológicas avanzadas que permiten anticipar posibles riesgos en la infraestructura digital del Estado.

Entre ellas se encuentran plataformas de inteligencia de amenazas, sistemas de caza de amenazas digitales y monitoreo permanente de disponibilidad de sitios web.

Estas herramientas permiten detectar vulnerabilidades y responder de manera oportuna ante posibles ataques cibernéticos.

El Puesto de Mando Unificado ciberelectoral integra las capacidades técnicas y operativas de diferentes entidades del Estado.

Entre ellas están:

Presidencia de la República (equipo de Transformación Digital)

Ministerio de Defensa

Centro Cibernético Policial

Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares

CSIRT del sector Defensa

Fiscalía General de la Nación

Dirección Nacional de Inteligencia

Procuraduría General de la Nación

Defensoría del Pueblo

Ministerio TIC a través de ColCERT

El objetivo conjunto es proteger la infraestructura tecnológica electoral antes, durante y después de la jornada de votación.