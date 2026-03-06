Inicio
DIAN confirma ciberataque a sistema de citas y denuncia extorsión

Vie, 06/03/2026 - 17:52
La entidad reportó acceso no autorizado a datos del sistema de citas, pero aseguró que la información tributaria está protegida.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que fue víctima de un ciberataque externo que afectó el sistema virtual de agendamiento de citas y anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por un presunto intento de extorsión.

De acuerdo con la entidad, el incidente involucró acceso no autorizado a datos personales de usuarios del sistema de citas, desarrollado por el proveedor tecnológico CIEL Ingeniería.

Sin embargo, la DIAN aseguró que la información tributaria y aduanera de los contribuyentes no fue comprometida, así como tampoco las contraseñas ni las credenciales de acceso de los usuarios.

Sistema de citas fue deshabilitado temporalmente

Tras detectar el incidente, la entidad deshabilitó de manera temporal el sistema virtual de agendamiento de citas y activó sus protocolos de seguridad para contener el evento y prevenir nuevos accesos no autorizados.

A pesar de la situación, la DIAN indicó que los servicios misionales continúan funcionando con normalidad y que los 56 puntos de contacto en todo el país siguen operando para atender a los ciudadanos.

La entidad también trabaja con el proveedor tecnológico para realizar ajustes técnicos, análisis de seguridad y refuerzo de los sistemas informáticos con el fin de restablecer el servicio de manera segura.

Investigación por intento de extorsión

La DIAN informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes por el presunto delito de extorsión y otras conductas penales asociadas al ataque informático.

Asimismo, el caso será reportado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad encargada de la protección de datos personales en Colombia.

Mientras se restablece el sistema de citas, la entidad recordó que los ciudadanos pueden continuar realizando sus trámites en los puntos de atención habilitados o a través de sus canales oficiales.

