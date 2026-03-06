Sale rectora de Universidad San José tras polémica por títulos irregulares

La salida de Romelia Ñuste Castro de la rectoría de la Fundación Universitaria San José coincide con las investigaciones por posibles irregularidades en la expedición de títulos académicos dentro de la institución.

La Fundación Universitaria San José confirmó que Romelia Ñuste Castro finalizó su periodo como rectora, cargo que ocupó entre 2021 y 2026, cerrando así un ciclo de cinco años al frente de la dirección académica y administrativa de la institución.

De acuerdo con la universidad, durante su administración se impulsaron procesos de crecimiento institucional y ampliación de la cobertura educativa. La institución reportó un aumento en el número de estudiantes matriculados y una mayor presencia en diferentes regiones del país.

Según los datos divulgados por la propia universidad, el modelo educativo implementado permitió alcanzar presencia en el 90 % de los municipios de Colombia, con un enfoque dirigido a personas que combinan sus estudios con actividades laborales.

Ñuste Castro señaló que durante su gestión “la institución amplió su alcance y consolidó su oferta educativa en distintas zonas del país”, especialmente para estudiantes que buscan continuar su formación profesional mientras trabajan.

Proceso para elegir nuevo rector

Con el cierre de este periodo, la universidad inició el proceso para designar a un nuevo rector o rectora.

La institución informó que será el Consejo Superior el encargado de anunciar en los próximos días quién asumirá la conducción académica y administrativa. La nueva dirección tendrá como objetivo dar continuidad a los procesos institucionales, así como fortalecer áreas relacionadas con innovación educativa, desarrollo académico y proyección institucional.

La salida de la rectora ocurre en un momento en el que la institución enfrenta cuestionamientos públicos por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos.

En los últimos meses han surgido denuncias sobre posibles fallas en los procesos de titulación dentro de la universidad, lo que ha generado investigaciones administrativas y judiciales para determinar el alcance de los hechos.

El caso de Juliana Guerrero

Uno de los episodios que desató mayor controversia fue el de Juliana Guerrero, quien aspiraba al cargo de viceministra de Juventudes.

Guerrero presentó un título profesional otorgado por la Fundación Universitaria San José, pero posteriormente se conoció que el diploma habría sido expedido sin acreditar el cumplimiento de todos los requisitos obligatorios para graduarse.

Entre las condiciones que no habrían sido verificadas está la presentación de la prueba Saber Pro, examen exigido en Colombia para obtener un título profesional.

Tras conocerse la situación, la propia universidad decidió anular los títulos otorgados a Guerrero, al no comprobarse que hubiera cumplido con las condiciones académicas requeridas.

A partir de este episodio surgieron cuestionamientos más amplios sobre los procedimientos de titulación dentro de la institución.

Varias denuncias señalan que podrían existir otros diplomas expedidos sin cumplir completamente los requisitos académicos, incluyendo casos en los que el examen Saber Pro habría sido presentado después de recibir el título o incluso situaciones en las que no se habría presentado.

Estas revelaciones motivaron investigaciones administrativas y judiciales, cuyo objetivo es establecer si hubo irregularidades y determinar eventuales responsabilidades.