Mujer intentó colarse en TransMilenio, insultó a guardia y podría ser sancionada

Un incidente ocurrido en la estación San Mateo de TransMilenio quedó registrado en video luego de que una mujer protagonizara un altercado con el personal de seguridad del sistema, tras intentar ingresar sin pagar el pasaje.

De acuerdo con lo observado por testigos, la mujer que vestía prendas negras, trató de cruzar uno de los torniquetes de la estación sin validar su ingreso. Ante esta situación, los guardias del lugar le pidieron detenerse y le hicieron un llamado de atención.

Le puede interesar: UNIDIPLO denuncia fallas en elecciones en el exterior; Registraduría lo niega

La reacción de la pasajera fue inmediata: respondió con insultos dirigidos a una de las funcionarias de vigilancia, luego de que no se le permitiera pasar sin pagar.

Las imágenes grabadas por usuarios de TransMilenio evidencian que la mujer intentó entrar al sistema en al menos dos ocasiones más sin cancelar el pasaje.

Sin embargo, en cada intento uno de los guardias de seguridad le bloqueó nuevamente el acceso al sistema de transporte.

Durante el altercado, la mujer lanzó expresiones ofensivas contra la funcionaria, entre ellas frases como “uniformada carechimba, babosa y basura”, lo que generó incomodidad entre las personas que presenciaban la situación en la estación.