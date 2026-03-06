Mujer intentó colarse en TransMilenio, insultó a guardia y podría ser sancionada

Un incidente ocurrido en la estación San Mateo de TransMilenio quedó registrado en video luego de que una mujer protagonizara un altercado con el personal de seguridad del sistema, tras intentar ingresar sin pagar el pasaje.
De acuerdo con lo observado por testigos, la mujer que vestía prendas negras, trató de cruzar uno de los torniquetes de la estación sin validar su ingreso. Ante esta situación, los guardias del lugar le pidieron detenerse y le hicieron un llamado de atención.
La reacción de la pasajera fue inmediata: respondió con insultos dirigidos a una de las funcionarias de vigilancia, luego de que no se le permitiera pasar sin pagar.
Las imágenes grabadas por usuarios de TransMilenio evidencian que la mujer intentó entrar al sistema en al menos dos ocasiones más sin cancelar el pasaje.
Sin embargo, en cada intento uno de los guardias de seguridad le bloqueó nuevamente el acceso al sistema de transporte.
Durante el altercado, la mujer lanzó expresiones ofensivas contra la funcionaria, entre ellas frases como “uniformada carechimba, babosa y basura”, lo que generó incomodidad entre las personas que presenciaban la situación en la estación.
TransMilenio anunció investigación
Luego de que el video circulara en redes sociales, TransMilenio confirmó que el caso ya está siendo investigado para identificar a la persona involucrada y establecer si corresponde imponer algún tipo de sanción.
La empresa también rechazó este tipo de comportamientos dentro del sistema de transporte público.
“El Ente Gestor recuerda que el personal operativo del sistema presta un servicio esencial para la ciudad y para los más de 4 millones de usuarios que moviliza el transporte público de Bogotá”, señaló la entidad.
El registro difundido muestra que, tras el intercambio de palabras con el personal de seguridad, la mujer no consiguió ingresar a la estación.
Al parecer, la situación se debió a que no contaba con la tarjeta necesaria para validar el acceso, por lo que terminó retirándose sin utilizar el servicio.
El hecho vuelve a poner en evidencia las tensiones que se presentan en el sistema por los intentos de colarse en TransMilenio, una problemática recurrente en el transporte público de la capital.