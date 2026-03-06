En Bogotá cada hora 12 mujeres son agredidas dentro de su propio hogar. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo anunció la creación de una Unidad Especializada para el Litigio de Violencias Basadas en Género, con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y reducir la impunidad en estos casos.

La nueva unidad ofrecerá representación jurídica especializada y con enfoque de género para mujeres, niñas, adolescentes y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

La decisión se da en medio de cifras preocupantes. En 2025 Bogotá superó el promedio nacional en casos de violencia de pareja, con una tasa de 164,83 frente a 120,4 en el país, lo que evidencia una mayor incidencia en la capital.

Además, entre el 70 % y el 77 % de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, según registros de la Policía Nacional.

Una respuesta frente a la impunidad

La Defensoría explicó que la nueva unidad busca cerrar la brecha entre las denuncias y las sanciones judiciales, uno de los principales desafíos en la lucha contra la violencia basada en género.

“Esta Unidad es un punto de partida para que la defensa pública esté a la altura de las exigencias de esta población y para cerrar brechas entre la denuncia y la sanción”, afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Cifras que evidencian la magnitud del problema

En Colombia cerca de 1.000 mujeres son asesinadas cada año, lo que equivale a una cada ocho horas. La violencia de pareja sigue siendo una de las principales manifestaciones de esta problemática.

Según Medicina Legal, alrededor de 35.000 mujeres son víctimas cada año, lo que representa un promedio de 96 casos diarios.

Las autoridades reconocen que la impunidad sigue siendo uno de los mayores desafíos, ya que más del 90 % de los delitos de violencia contra las mujeres no termina en condena.

La Defensoría señaló que esta nueva unidad buscará fortalecer el litigio especializado y articular acciones con las autoridades distritales y organizaciones sociales para garantizar una respuesta institucional más efectiva frente a estas violencias.