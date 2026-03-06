Inicio
Inflación en Colombia se ubicó en 5,29% anual en febrero

Vie, 06/03/2026 - 18:35
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 1,08% en febrero de 2026 y alcanzó 5,29% en su variación anual.
Piedad Urdinola, directora del DANE
Créditos:
Cortesía DANE

La inflación en Colombia registró una variación mensual de 1,08% en febrero de 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una variación de 2,27% en lo corrido del año y alcanzó 5,29% en su medición anual.

El comportamiento del indicador estuvo impulsado principalmente por los incrementos en divisiones como educación, alimentos y bebidas no alcohólicas, y restaurantes y hoteles.

Educación fue el sector con mayor aumento

Entre los grupos de gasto que más presionaron la inflación en febrero se destacó educación, que registró una variación mensual de 5,64%, la más alta entre todas las divisiones analizadas.

Dentro de este sector, los mayores incrementos se presentaron en otros gastos en educación superior (6,54%), educación secundaria (6,01%) y educación preescolar y básica primaria (6,01%).

Estos aumentos suelen presentarse al inicio del año por los ajustes en matrículas, pensiones y otros servicios educativos.

Restaurantes y hoteles también presionaron los precios

La división restaurantes y hoteles presentó una variación mensual de 1,38%, impulsada principalmente por el aumento en el precio de las comidas preparadas y bebidas calientes para consumo inmediato.

Este rubro se mantiene entre los que más contribuyen al aumento del costo de vida en los hogares colombianos, debido al peso que tienen los alimentos consumidos fuera del hogar dentro de la canasta del IPC.

Sectores con menores incrementos

Mientras algunos sectores registraron fuertes incrementos, otros presentaron variaciones mucho más moderadas durante febrero.

Información y comunicación tuvo una variación mensual de 0,01%, una de las más bajas dentro del indicador. En el caso de recreación y cultura, el aumento fue de 0,08%.

Dentro de esta división también se registraron algunas reducciones de precio, como en cines y teatros (-4,66%) y en juegos y juguetes infantiles (-2,70%).

Inflación anual llegó a 5,29%

Con los resultados de febrero, la inflación anual en Colombia se ubicó en 5,29%, lo que refleja el comportamiento de los precios en los últimos doce meses.

El IPC mide la variación promedio de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares colombianos, entre ellos alimentos, vivienda, transporte, educación, salud y recreación.

