UNIDIPLO denuncia fallas en elecciones en el exterior; Registraduría lo niega

Las elecciones de colombianos en el exterior para 2026 comenzaron esta semana entre cuestionamientos por presuntas dificultades operativas en varios consulados. El sindicato de funcionarios de la Cancillería, Unidiplo, advirtió sobre sobrecarga laboral, fallas tecnológicas y falta de personal en medio del proceso electoral.
Según la organización, los funcionarios consulares encargados de la logística de votación están enfrentando jornadas laborales que en algunos casos superan las 14 horas, situación que aseguran, ha generado un fuerte desgaste en el personal que atiende a los ciudadanos en las sedes diplomáticas.
El sindicato afirmó que esta situación no puede considerarse un acto de compromiso institucional. Por el contrario, calificó las condiciones como “explotación laboral” debido al nivel de exigencia que enfrentan los funcionarios durante las jornadas electorales.
Fallas en plataformas y problemas con formularios electorales
Unidiplo también alertó sobre problemas en las herramientas tecnológicas utilizadas durante las votaciones en el exterior. Entre los inconvenientes reportados se encuentran errores en la consulta de puestos de votación, dificultades en el sistema de digitalización de los formularios E-14 y fallas en la plataforma destinada a los jurados de votación.
De acuerdo con el sindicato, estos inconvenientes han incrementado la carga administrativa para los funcionarios y han generado momentos de tensión con algunos votantes, quienes han manifestado inconformidades frente al proceso.
El gremio cuestionó además que, mientras se presentan estas dificultades, Cancillería y Registraduría continúan difundiendo mensajes positivos sobre el desarrollo de las elecciones en el exterior.
Otro de los puntos señalados por el sindicato es la escasez de funcionarios en varias misiones diplomáticas. Según Unidiplo, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías se habría prescindido de parte del personal consular en el exterior.
Esta decisión, explican, generó un recorte de personal en pleno momento de preparación del proceso electoral, lo que terminó provocando una acumulación de responsabilidades en los funcionarios que permanecen en los consulados.
Las denuncias también se extienden a situaciones puntuales en algunos consulados. Una de ellas se conoció en el consulado de Colombia en Atlanta, donde inicialmente no se habilitaron urnas dentro de la sede consular debido a la falta de capacidad para atender a los votantes.
Ante esta situación, las mesas de votación fueron trasladadas al centro comercial SantaFe, ubicado aproximadamente a 20 minutos del consulado. La decisión generó dudas entre algunos ciudadanos, quienes cuestionaron la escasa información sobre el lugar definitivo de votación.
No obstante, la cónsul Andrea Rojas aseguró que la jornada se ha desarrollado y que cerca de 1.000 personas ya han votado en ese punto.
Las votaciones para las elecciones legislativas de colombianos en el exterior comenzaron el lunes y se realizan en distintos consulados alrededor del mundo.
La respuesta de la Registraduría
Frente a los cuestionamientos, la Registraduría Nacional del Estado Civil aseguró que no se han presentado fallas en los sistemas tecnológicos utilizados para las votaciones en el exterior.
La entidad explicó que la transmisión de información electoral desde los consulados se realiza a través de dos mecanismos habilitados: un chatbot y el escaneo de formularios electorales, herramientas diseñadas para facilitar el envío de datos y agilizar el reporte de resultados.
Las denuncias surgen además en medio de cuestionamientos por cambios recientes en la planta de personal de la Cancillería colombiana.
Una investigación periodística reveló que al menos 56 trabajadores en misiones diplomáticas fueron desvinculados a finales de enero. Algunos fueron declarados insubsistentes, mientras que a otros no se les renovó el contrato.
De acuerdo con fuentes consultadas en ese momento, varios de esos cargos habrían sido ocupados posteriormente por personas sin formación ni experiencia diplomática, lo que ha generado inquietud dentro del servicio exterior colombiano.