UNIDIPLO denuncia fallas en elecciones en el exterior; Registraduría lo niega

Las elecciones de colombianos en el exterior para 2026 comenzaron esta semana entre cuestionamientos por presuntas dificultades operativas en varios consulados. El sindicato de funcionarios de la Cancillería, Unidiplo, advirtió sobre sobrecarga laboral, fallas tecnológicas y falta de personal en medio del proceso electoral.

Según la organización, los funcionarios consulares encargados de la logística de votación están enfrentando jornadas laborales que en algunos casos superan las 14 horas, situación que aseguran, ha generado un fuerte desgaste en el personal que atiende a los ciudadanos en las sedes diplomáticas.

El sindicato afirmó que esta situación no puede considerarse un acto de compromiso institucional. Por el contrario, calificó las condiciones como “explotación laboral” debido al nivel de exigencia que enfrentan los funcionarios durante las jornadas electorales.

Fallas en plataformas y problemas con formularios electorales

Unidiplo también alertó sobre problemas en las herramientas tecnológicas utilizadas durante las votaciones en el exterior. Entre los inconvenientes reportados se encuentran errores en la consulta de puestos de votación, dificultades en el sistema de digitalización de los formularios E-14 y fallas en la plataforma destinada a los jurados de votación.

De acuerdo con el sindicato, estos inconvenientes han incrementado la carga administrativa para los funcionarios y han generado momentos de tensión con algunos votantes, quienes han manifestado inconformidades frente al proceso.

El gremio cuestionó además que, mientras se presentan estas dificultades, Cancillería y Registraduría continúan difundiendo mensajes positivos sobre el desarrollo de las elecciones en el exterior.

Otro de los puntos señalados por el sindicato es la escasez de funcionarios en varias misiones diplomáticas. Según Unidiplo, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías se habría prescindido de parte del personal consular en el exterior.