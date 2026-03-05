Este es el colombiano que buscaba un mejor futuro y murió en bombardeos en Dubái

La noticia llegó primero como un rumor y luego como una confirmación que dejó en silencio al corregimiento de Yatí, en la zona rural de Magangué, Bolívar. Sebastián Loaiza Tobio, un colombiano que desde hace más de una década vivía en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, murió en medio de los bombardeos registrados en Oriente Medio entre el 28 de febrero y el 3 de marzo de 2026.
La familia recibió la notificación oficial de las autoridades emiratíes la noche del domingo 1 de marzo, según contaron sus allegados a Caracol Radio W y al diario El Universal. Desde entonces, iniciaron los trámites para la repatriación de sus restos, un proceso que podría tardar debido a la complejidad del caso.
Aunque todavía no existe un pronunciamiento oficial del Gobierno de Colombia, los familiares sostienen que su muerte estaría relacionada con la reciente escalada del conflicto en Oriente Medio.
De Yatí al exterior: el camino de “Chiqui”
Entre sus amigos y familiares, Sebastián Loaiza Tobio era conocido con el apodo de “Chiqui”. Era el menor de tres hermanos y durante varios años sirvió como soldado profesional en Colombia, una etapa que marcaría el rumbo de su vida.
Su formación militar le abrió las puertas a una oportunidad en el exterior. En 2014 decidió emigrar a Emiratos Árabes Unidos, donde comenzó a trabajar en empresas de seguridad privada, un sector en el que su preparación técnica era altamente valorada.
La decisión de irse no fue fácil. Según contaron sus allegados, Loaiza emigró buscando mejores oportunidades para apoyar a su familia. A pesar de la distancia, nunca perdió el contacto con su tierra ni con sus seres queridos.
A lo largo de los años, Sebastián viajaba con frecuencia a Colombia. Su última visita fue en septiembre de 2025, cuando compartió con su familia en Magangué.
Pero su plan era más ambicioso: regresar definitivamente al país en junio de 2026.Su hermano, Álvaro José Loaiza, recordó que la familia llevaba tiempo pidiéndole que volviera.
“Ya tenía pensado ahorita, con el favor de Dios, era ya quedarse, porque veníamos desde hace mucho tiempo solicitándole que regresara. La familia y su compañera también insistían”, relató.
Ese regreso, sin embargo, nunca llegó.
Las circunstancias exactas del fallecimiento de Sebastián Loaiza Tobio aún no están completamente claras.
Una de las versiones señala que habría muerto tras un ataque contra el edificio Burj Khalifa en Dubái, que habría sido ejecutado por Irán como respuesta al operativo militar estadounidense que terminó con la vida del ayatolá Alí Jameneí.
Para su familia, más allá de los detalles específicos, no hay dudas de que su muerte está relacionada con la escalada bélica que sacude actualmente a Oriente Medio.
Sebastián deja dos hijas menores de edad. Una de ellas es Salomé Loaiza, de 10 años, que vive en Medellín, y la otra es una bebé fruto de su relación actual.
En Yatí, su comunidad lo recuerda como un joven trabajador que siempre buscó salir adelante. La Iglesia Cristiana Restaurados Para Restaurar le rindió homenaje en redes sociales y lo describió como “un hijo de Yatí que desde niño soñaba en grande”.
La espera por su regreso a Colombia
Mientras el caso sigue rodeado de incertidumbre, la familia enfrenta ahora los trámites para traer su cuerpo de regreso al país.
“Solo hasta anoche tuvimos respuesta de Emiratos… Él tiene un período largo para su repatriación, pero quedaron con el compromiso de traerlo”, explicó su hermano.
En Magangué, sus seres queridos esperan poder despedirlo pronto y darle sepultura según las tradiciones de su tierra.
La historia de Sebastián Loaiza Tobio es también la historia de muchos colombianos que migran buscando un futuro mejor. Pero, en su caso, ese camino terminó cruzándose con un conflicto internacional que cambió su destino y el de su familia para siempre.