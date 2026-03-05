Este es el colombiano que buscaba un mejor futuro y murió en bombardeos en Dubái

La noticia llegó primero como un rumor y luego como una confirmación que dejó en silencio al corregimiento de Yatí, en la zona rural de Magangué, Bolívar. Sebastián Loaiza Tobio, un colombiano que desde hace más de una década vivía en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, murió en medio de los bombardeos registrados en Oriente Medio entre el 28 de febrero y el 3 de marzo de 2026.

La familia recibió la notificación oficial de las autoridades emiratíes la noche del domingo 1 de marzo, según contaron sus allegados a Caracol Radio W y al diario El Universal. Desde entonces, iniciaron los trámites para la repatriación de sus restos, un proceso que podría tardar debido a la complejidad del caso.

Aunque todavía no existe un pronunciamiento oficial del Gobierno de Colombia, los familiares sostienen que su muerte estaría relacionada con la reciente escalada del conflicto en Oriente Medio.

De Yatí al exterior: el camino de “Chiqui”

Entre sus amigos y familiares, Sebastián Loaiza Tobio era conocido con el apodo de “Chiqui”. Era el menor de tres hermanos y durante varios años sirvió como soldado profesional en Colombia, una etapa que marcaría el rumbo de su vida.

Su formación militar le abrió las puertas a una oportunidad en el exterior. En 2014 decidió emigrar a Emiratos Árabes Unidos, donde comenzó a trabajar en empresas de seguridad privada, un sector en el que su preparación técnica era altamente valorada.

La decisión de irse no fue fácil. Según contaron sus allegados, Loaiza emigró buscando mejores oportunidades para apoyar a su familia. A pesar de la distancia, nunca perdió el contacto con su tierra ni con sus seres queridos.

A lo largo de los años, Sebastián viajaba con frecuencia a Colombia. Su última visita fue en septiembre de 2025, cuando compartió con su familia en Magangué.