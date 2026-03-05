Viajes con astrología, IA y spa: así están cambiando las vacaciones de los colombianos

Así lo explicó Leopoldo Pérez, gerente regional de Booking.com para México, Caribe, Centroamérica y Colombia, en entrevista, donde presentó las predicciones de viaje que marcarán el comportamiento de los viajeros en los próximos años. “Los viajes se están volviendo cada vez más personales, más tecnológicos y también más espirituales”, afirmó el directivo.

Uno de los cambios más significativos es el uso creciente de inteligencia artificial para planear viajes. Según datos compartidos por Booking.com, el 88% de los viajeros colombianos está abierto a recibir recomendaciones de IA al momento de organizar sus vacaciones.

Esto incluye desde elegir el destino hasta encontrar alojamientos específicos o actividades durante el viaje.

“La imaginación es el límite”, explicó Pérez. “Hoy los viajeros pueden buscar experiencias muy específicas: por ejemplo, alojarse en un iglú para ver auroras boreales, elegir hospedajes con determinada calificación o encontrar lugares donde coincidan los horarios de check-in y check-out con los vuelos”.

Además del alojamiento tradicional, la plataforma ofrece más de 35 tipos de hospedaje, incluyendo castillos, iglús o casas completas, lo que permite personalizar cada vez más la experiencia de viaje.

Barranquilla entra al top mundial de destinos tendencia

En el caso de Colombia como destino turístico, una ciudad ha ganado protagonismo a nivel internacional. Según una encuesta realizada por Booking.com a más de 29.000 viajeros en 33 países, Barranquilla aparece dentro del top 10 de destinos tendencia a nivel global.

La ciudad comparte esta lista con destinos internacionales como Bilbao, Filadelfia o Manaus.Para Pérez, el posicionamiento se explica por la combinación entre cultura, eventos y tradición.

“Barranquilla destaca por su sabor caribeño, su cultura y eventos como el Carnaval, que la convierten en un destino muy atractivo para viajeros internacionales”, señaló.