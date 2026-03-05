Viajes con astrología, IA y spa: así están cambiando las vacaciones de los colombianos

Las tendencias de viaje en Colombia están cambiando rápidamente. La tecnología, la búsqueda de bienestar y el crecimiento del turismo familiar están redefiniendo la forma en que los colombianos planean sus vacaciones.
Así lo explicó Leopoldo Pérez, gerente regional de Booking.com para México, Caribe, Centroamérica y Colombia, en entrevista, donde presentó las predicciones de viaje que marcarán el comportamiento de los viajeros en los próximos años. “Los viajes se están volviendo cada vez más personales, más tecnológicos y también más espirituales”, afirmó el directivo.
Uno de los cambios más significativos es el uso creciente de inteligencia artificial para planear viajes. Según datos compartidos por Booking.com, el 88% de los viajeros colombianos está abierto a recibir recomendaciones de IA al momento de organizar sus vacaciones.
Le puede interesar: Este es el colombiano que buscaba un mejor futuro y murió en bombardeos en Dubái
Esto incluye desde elegir el destino hasta encontrar alojamientos específicos o actividades durante el viaje.
“La imaginación es el límite”, explicó Pérez. “Hoy los viajeros pueden buscar experiencias muy específicas: por ejemplo, alojarse en un iglú para ver auroras boreales, elegir hospedajes con determinada calificación o encontrar lugares donde coincidan los horarios de check-in y check-out con los vuelos”.
Además del alojamiento tradicional, la plataforma ofrece más de 35 tipos de hospedaje, incluyendo castillos, iglús o casas completas, lo que permite personalizar cada vez más la experiencia de viaje.
Barranquilla entra al top mundial de destinos tendencia
En el caso de Colombia como destino turístico, una ciudad ha ganado protagonismo a nivel internacional. Según una encuesta realizada por Booking.com a más de 29.000 viajeros en 33 países, Barranquilla aparece dentro del top 10 de destinos tendencia a nivel global.
La ciudad comparte esta lista con destinos internacionales como Bilbao, Filadelfia o Manaus.Para Pérez, el posicionamiento se explica por la combinación entre cultura, eventos y tradición.
“Barranquilla destaca por su sabor caribeño, su cultura y eventos como el Carnaval, que la convierten en un destino muy atractivo para viajeros internacionales”, señaló.
Viajes más largos y mejor planificados
Tras la pandemia, también cambió la forma en que los colombianos organizan sus vacaciones. Según el ejecutivo, ahora los viajeros planifican con mayor anticipación y buscan aprovechar más cada destino.
En términos generales, las estancias varían según el tipo de viaje:
- Destinos de ciudad: alrededor de tres noches.
- Destinos de playa: entre cinco y siete noches.
Además, cada vez es más común que los viajeros combinen varios destinos o alojamientos en un solo viaje, especialmente en países con diversidad turística como Colombia.
Turismo espiritual y de bienestar: una tendencia en crecimiento
Otra de las transformaciones del turismo es el auge del bienestar y la reconexión personal.
El estudio revela que el 92% de los viajeros estaría dispuesto a reservar vacaciones enfocadas en el cuidado de la piel o “skin care”, combinando turismo con tratamientos especializados.
Al mismo tiempo, el 53% de los viajeros planea viajes para desconectarse completamente del mundo, priorizando experiencias en naturaleza, spa, yoga o bienestar. “Muchos viajeros buscan dejar el teléfono por un momento y reconectarse con la naturaleza”, explicó Pérez.
Incluso las creencias astrológicas empiezan a influir en los planes turísticos. Según el estudio, el 48% de los viajeros podría cambiar o cancelar un viaje por recomendaciones astrológicas, como evitar fechas de Mercurio retrógrado o viajar durante eventos energéticos específicos.
También le puede interesar: Petro y Delcy Rodríguez se reunirán en Cúcuta el 13 de marzo
Aunque muchos podrían pensar que los jóvenes dominan el mercado turístico, la tendencia más fuerte apunta a otro grupo.
“El perfil que más está creciendo es el de las familias”, afirmó el gerente regional.
Esto se relaciona con el deseo de recrear experiencias del pasado: de hecho, el 81% de los viajeros colombianos quiere repetir viajes que hizo en su infancia, ahora junto a sus propios hijos.
La disponibilidad de apartamentos, casas completas y alojamientos más amplios también facilita que las familias viajen juntas. “Hay muchas familias que buscan revivir esos viajes que hicieron con sus padres, pero ahora con sus propios hijos”, concluyó.