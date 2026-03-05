¿Quién fue el almirante Padilla, protagonista de película donde actúa Petro?

El nombre del almirante José Prudencio Padilla volvió a ocupar titulares en Colombia tras conocerse la producción de una película sobre su vida que cuenta con participación del sistema de medios públicos. La iniciativa ha generado debate político debido a la financiación estatal y a la participación del presidente Gustavo Petro, quien aparecerá en la cinta.

La producción también ha llamado la atención por la presencia del actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador del premio Óscar, quien interpretará al almirante en la pantalla grande. El proyecto busca rescatar la historia de uno de los personajes más importantes de la independencia colombiana, pero la discusión pública ha terminado por revivir el interés en su trayectoria militar y en su trágico final.

¿Quién fue el almirante José Prudencio Padilla?

Padilla nació el 19 de marzo de 1784 en Riohacha, en el departamento de La Guajira. Provenía de una familia vinculada al mar y desde joven se integró a la marina española, donde comenzó su carrera militar.

Uno de los episodios tempranos más relevantes de su trayectoria fue su participación en la Battle of Trafalgar en 1805, uno de los enfrentamientos navales más importantes de la época. Durante esa batalla resultó herido y fue capturado por fuerzas británicas.

Tras regresar a América, decidió unirse al movimiento independentista que se consolidaba en Cartagena. Su experiencia marítima lo convirtió rápidamente en una pieza clave para organizar las operaciones navales de los patriotas en el Caribe.

Padilla ayudó a construir una fuerza naval que permitió enfrentar a la flota española en rutas estratégicas del Caribe y del río Magdalena, lo que facilitó el transporte de tropas, armas y provisiones para los ejércitos independentistas liderados por Simón Bolívar.

La victoria que cambió la guerra

El episodio que consagró a Padilla en la historia ocurrió el 24 de julio de 1823 durante la Battle of Lake Maracaibo.

En ese enfrentamiento comandó la flota republicana que derrotó a la escuadra española, una victoria decisiva que consolidó la independencia de los territorios de la Gran Colombia frente a la Corona española.

Por su papel en esta batalla, Padilla es considerado el principal héroe naval de la independencia en la región. El propio Bolívar llegó a compararlo con el famoso almirante británico Horatio Nelson, lo que le valió el apodo de “el Nelson colombiano”.

Su liderazgo militar, su origen caribeño y su popularidad entre las tropas lo convirtieron en una figura destacada dentro del proceso independentista.

Una muerte rodeada de controversia

A pesar de sus victorias militares, el final de Padilla fue trágico. En 1828 fue acusado de participar en la llamada Septembrina Conspiracy, un complot que buscaba asesinar a Bolívar.

Aunque algunos historiadores han cuestionado la solidez de las pruebas en su contra, el almirante fue juzgado y fusilado el 2 de octubre de ese año en Bogotá.

Con el paso del tiempo, su figura ha sido reivindicada como una de las más importantes de la independencia y como símbolo del aporte afrodescendiente y caribeño a la construcción de la república.

Hoy su legado sigue presente en la historia naval del país. La Escuela Naval de Cadetes en Cartagena lleva su nombre y la Armada Nacional lo considera su principal referente histórico. Dos siglos después de su muerte, su historia vuelve al centro del debate público gracias a la producción cinematográfica que busca llevar su vida a la pantalla grande.