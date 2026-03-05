Gobierno Petro defiende financiación de la película “Padilla” tras polémica

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) respondió a la polémica generada por la financiación de la película “Padilla”, una producción sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla que ha desatado debate político en el país.

A través de un comunicado oficial, la entidad aseguró que el proyecto audiovisual se desarrolla conforme a la Ley 2334 de 2023, aprobada por el Congreso de la República, cuyo objetivo es reconocer a las comunidades afrodescendientes, indígenas y raizales, además de rendir homenaje póstumo al héroe naval de la independencia.

La producción también ha llamado la atención porque contará con la participación del presidente Gustavo Petro, lo que ha alimentado el debate público sobre el uso de recursos estatales en el proyecto.

Financiación pública y privada

Según explicó el ministerio, la película se financia mediante un esquema mixto que combina recursos públicos y privados. En total, la producción contará con más de 15.800 millones de pesos.

De acuerdo con la entidad, 8.104 millones de pesos provienen del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), mientras que 7.786 millones son aportados por la empresa Valencia Producciones FX SAS.

El proyecto es liderado por el sistema de medios públicos RTVC Sistema de Medios Públicos y, según el Gobierno, busca alcanzar estándares internacionales que permitan su distribución en salas de cine, plataformas digitales y servicios de streaming.

Una historia con alcance internacional

El MinTIC señaló que la película pretende contar una historia con dimensión panamericana, basada en episodios históricos relacionados con migración y resistencia cultural.

Según el comunicado, la producción busca mostrar cómo esa herencia histórica conecta a Colombia con países como Estados Unidos y Canadá, trascendiendo fronteras, idiomas y culturas.

Para el Gobierno, el proyecto hace parte de una estrategia para fortalecer la televisión pública, preservar la memoria histórica y proyectar el talento colombiano en la industria audiovisual internacional.

Impacto en la industria audiovisual

El Ministerio también destacó que la producción tendrá un impacto significativo en el empleo dentro del sector audiovisual colombiano.

Según las cifras oficiales, la realización de la película involucrará a más de 1.400 personas, entre ellas 180 profesionales de equipos técnicos, artísticos y de producción, así como 250 actores nacionales y cerca de 1.000 extras.

Además, participarán equipos de vestuario, maquillaje, alimentación, transporte, montaje y ambientación.

La película será rodada en locaciones históricas y turísticas del país como Cartagena, Villa de Leyva y Bogotá, con escenografía de época, vestuario especializado y efectos visuales de última generación.

De acuerdo con el MinTIC, esta producción también busca dinamizar la economía local y fortalecer la visibilidad del talento colombiano en el mercado audiovisual internacional.

Estreno y proyección internacional

El Gobierno informó que el primer adelanto del proyecto se presentará el 16 de abril durante el Festival Internacional de Cine de Cartagena, donde se lanzarán el tráiler oficial y un documental sobre el detrás de cámaras de la producción.

El estreno de la película está previsto para el 24 de julio, fecha que coincide con el aniversario de la Battle of Lake Maracaibo, victoria naval comandada por Padilla que fue decisiva para consolidar la independencia de la Gran Colombia.

Según el MinTIC, la iniciativa busca demostrar que la internacionalización de contenidos públicos puede abrir nuevos mercados y generar recursos que fortalezcan la televisión pública del país.