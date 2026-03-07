Tres pueblos cerca de Bogotá donde la fritanga es el plato estrella

Cada fin de semana, muchos habitantes de Bogotá buscan planes diferentes fuera de la ciudad, y uno de los más populares es el turismo gastronómico. En ese recorrido por los sabores de la región andina, la fritanga ocupa un lugar especial por su mezcla de ingredientes y su fuerte arraigo cultural.
Este plato reúne preparaciones como chicharrón, rellena, chorizo, carne de cerdo, papa criolla, yuca y plátano, que suelen servirse en generosas picadas para compartir. Más allá de ser una comida típica, la fritanga refleja una tradición culinaria que mezcla herencias indígenas, como el uso de tubérculos con aportes españoles, especialmente en los embutidos.
Gracias a esa tradición, varios municipios de Cundinamarca se han consolidado como destinos ideales para quienes quieren disfrutar de este plato en su entorno original.
Cogua: un destino reconocido por su fritanga
A cerca de una hora y media de Bogotá, el municipio de Cogua, en Cundinamarca, se ha convertido en uno de los lugares más visitados por los amantes de la gastronomía tradicional.
El pueblo es conocido por muchos como el “pueblo de la fritanga”, un reconocimiento ganado por la calidad de sus preparaciones y la variedad de platos típicos que se ofrecen, como morcilla, chorizo y fritanga preparada de manera artesanal.
En Cogua, esta comida forma parte de una tradición que ha pasado de generación en generación y que hoy impulsa el turismo local. Sus piqueteaderos y restaurantes especializados ofrecen desde platos individuales hasta grandes picadas para grupos de visitantes.
Cota: naturaleza y tradición culinaria
Otro destino cercano a la capital para disfrutar de fritanga cerca de Bogotá es Cota, municipio ubicado en la provincia de la Sabana Central de Cundinamarca.
El lugar se caracteriza por su paisaje rodeado de cerros y montañas, que lo convierten en un escenario atractivo para el turismo. Sin embargo, su gastronomía también es una de las principales razones por las que muchos visitantes llegan al municipio.
Entre los platos más representativos se encuentran las picadas con rellena, chicharrón, carne de cerdo, papa criolla, plátano frito y ají. Uno de los sitios más conocidos para probar estas preparaciones es el restaurante Donde Cholas, que cuenta con más de 40 años de tradición y está ubicado cerca del parque principal.
Además de la gastronomía, Cota ha fortalecido su oferta turística con experiencias de turismo rural, histórico, religioso, cultural y de naturaleza.
Facatativá: historia, paisajes y buena mesa
El municipio de Facatativá, capital de la provincia de Sabana Occidente, es otro de los destinos cercanos a Bogotá que combina historia, naturaleza y gastronomía.
Este lugar conserva atractivos como el Parque Arqueológico, antiguos caminos reales y diversos miradores naturales que ofrecen vistas de la Sabana. Gracias a su cercanía con Bogotá, se ha convertido en un punto frecuente para escapadas de fin de semana.
En el ámbito culinario, la fritanga también ocupa un lugar destacado dentro de su identidad local. De hecho, la alcaldía impulsó en 2025 el primer Festival de la Fritanga, una iniciativa que busca resaltar este plato como parte del patrimonio gastronómico del municipio.
Por esta razón, para muchos visitantes recorrer Facatativá también significa sentarse a la mesa y disfrutar de uno de los sabores más tradicionales de la región.