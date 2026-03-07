Tres pueblos cerca de Bogotá donde la fritanga es el plato estrella

Cada fin de semana, muchos habitantes de Bogotá buscan planes diferentes fuera de la ciudad, y uno de los más populares es el turismo gastronómico. En ese recorrido por los sabores de la región andina, la fritanga ocupa un lugar especial por su mezcla de ingredientes y su fuerte arraigo cultural.

Este plato reúne preparaciones como chicharrón, rellena, chorizo, carne de cerdo, papa criolla, yuca y plátano, que suelen servirse en generosas picadas para compartir. Más allá de ser una comida típica, la fritanga refleja una tradición culinaria que mezcla herencias indígenas, como el uso de tubérculos con aportes españoles, especialmente en los embutidos.

Gracias a esa tradición, varios municipios de Cundinamarca se han consolidado como destinos ideales para quienes quieren disfrutar de este plato en su entorno original.

Cogua: un destino reconocido por su fritanga

A cerca de una hora y media de Bogotá, el municipio de Cogua, en Cundinamarca, se ha convertido en uno de los lugares más visitados por los amantes de la gastronomía tradicional.

El pueblo es conocido por muchos como el “pueblo de la fritanga”, un reconocimiento ganado por la calidad de sus preparaciones y la variedad de platos típicos que se ofrecen, como morcilla, chorizo y fritanga preparada de manera artesanal.

En Cogua, esta comida forma parte de una tradición que ha pasado de generación en generación y que hoy impulsa el turismo local. Sus piqueteaderos y restaurantes especializados ofrecen desde platos individuales hasta grandes picadas para grupos de visitantes.