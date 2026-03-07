Metro de Bogotá habilita mapa interactivo con sus 16 estaciones

La Empresa Metro de Bogotá habilitó un mapa interactivo para que los ciudadanos consulten cómo estarían distribuidas las 16 estaciones de la Línea 1, sus accesos y los puntos de conexión con el sistema de transporte de la ciudad. La herramienta reúne información visual y básica de cada parada del trazado.

¿Qué muestra el mapa interactivo?

El recurso permite revisar, estación por estación, la ubicación de los accesos, la relación con el viaducto y las conexiones previstas con el entorno urbano. La información busca aterrizar cómo quedaría la operación de la Línea 1 más allá del trazado general del proyecto. Los ciudadanos pueden consultar el mapa en la página de la alcaldía.

De acuerdo con la información divulgada por la ciudad, las estaciones no tendrán un único modelo de acceso. En varios puntos habrá edificios laterales conectados mediante pasarelas al viaducto, mientras que en otros se plantean accesos más convencionales desde el espacio público. En total, el diseño contempla 28 edificios de acceso para toda la línea.

¿Cómo sería la integración con TransMilenio?

La información oficial también indica que habrá estaciones con integración directa con TransMilenio, otras con integración por proximidad y algunas sin conexión física, aunque con posibilidad de integración tarifaria. Esto significa que el funcionamiento del sistema no dependerá solo del tren, sino también de la articulación con rutas y transbordos en superficie.

Estaciones abiertas y diseño bioclimático

Otro de los elementos destacados del proyecto es que las estaciones fueron concebidas como espacios abiertos y con criterios bioclimáticos, es decir, sin aire acondicionado ni ventilación mecánica, según la información divulgada por el Distrito. La apuesta busca reducir costos de operación y mantener visibilidad desde el exterior.

El mapa llega mientras avanza la obra

La publicación de esta herramienta coincide con una nueva actualización del proyecto. Según reportes oficiales, la Línea 1 del Metro de Bogotá registra un 72,13 % de avance con corte al 31 de enero de 2026. La obra está proyectada con 23,9 kilómetros, 16 estaciones, una inversión de $22,33 billones y una capacidad estimada de 72.000 pasajeros por hora y sentido. La meta oficial sigue siendo que entre en operación en marzo de 2028.



Más allá del avance físico de la obra, el mapa interactivo busca mostrar con mayor detalle cómo quedarían los accesos y la distribución de las estaciones de la Línea 1. La herramienta permite a los ciudadanos revisar de forma más puntual un proyecto que, hasta ahora, solía verse principalmente en planos generales.