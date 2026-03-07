¿A qué hora empieza la ley seca en Bogotá por elecciones del 8 de marzo?

La Alcaldía de Bogotá confirmó las medidas que regirán en la ciudad durante la jornada electoral del próximo domingo 8 de marzo. Entre ellas se encuentra la aplicación de la ley seca en todo el Distrito Capital, una restricción que busca garantizar el orden público durante las votaciones.

De acuerdo con lo informado por la administración distrital, la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 9 de marzo.

El anuncio fue realizado por el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, quien explicó que el Distrito adoptará exactamente los mismos horarios establecidos por el Gobierno Nacional a través del Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior.

Esto significa que durante la tarde del sábado, toda la jornada electoral del domingo y las primeras horas del lunes estará prohibida la venta de licor en establecimientos comerciales como bares, discotecas, tiendas, supermercados y restaurantes. Asimismo, la medida también restringe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

Según explicó el funcionario, la decisión de adoptar los mismos horarios definidos por el Gobierno nacional busca garantizar una aplicación uniforme de la medida en todo el país durante el proceso electoral.

La ley seca es una medida que se implementa tradicionalmente en Colombia durante las elecciones con el objetivo de prevenir alteraciones del orden público y facilitar el desarrollo de la jornada democrática.

A través de su cuenta en la red social X, el secretario de Gobierno reiteró que la ciudad se alineará con los tiempos establecidos en el Decreto 0188 de 2026. “La Alcaldía Mayor de Bogotá acogerá los mismos tiempos de la ley seca dispuestos por el Gobierno Nacional con ocasión de las elecciones parlamentarias de este domingo 8 de marzo”, indicó.

Además de la restricción al consumo de licor, la administración distrital informó que ya está listo el dispositivo de monitoreo y seguimiento para la jornada electoral en la capital.

Según explicó Quintero Ardila, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estará al frente del esquema de supervisión del proceso electoral, que permitirá monitorear el desarrollo de las votaciones en toda la ciudad.

En total, las autoridades harán seguimiento a 1.083 puestos de votación y 18.160 mesas que estarán habilitadas para los ciudadanos en Bogotá.

Para garantizar la coordinación institucional durante la jornada, se instalarán Puestos de Mando Unificado (PMU) en cada una de las localidades de la ciudad. Desde estos centros se realizará seguimiento permanente a lo que ocurra en los diferentes puntos de votación.

Adicionalmente, funcionará un Puesto de Mando Unificado Distrital desde el cual se centralizará la información y se tomarán decisiones frente a cualquier eventualidad que pueda presentarse durante el proceso electoral.

Las autoridades distritales reiteraron el llamado a los ciudadanos a respetar las medidas adoptadas, especialmente la ley seca, y a participar de manera tranquila en la jornada electoral del domingo 8 de marzo. El objetivo, señalaron, es garantizar que el proceso democrático se desarrolle con normalidad en toda la capital del país.