Más de 6.000 uniformados garantizarán seguridad electoral en el Cauca

En el departamento del Cauca, uno de los territorios más complejos del país en materia de orden público, las autoridades activaron un amplio dispositivo para garantizar la seguridad durante la próxima jornada electoral en Colombia.

El plan contempla un fuerte despliegue de la Fuerza Pública, con más de 6.000 uniformados del Ejército y la Policía, quienes estarán encargados de custodiar los puestos de votación, realizar patrullajes en zonas rurales y urbanas y monitorear en tiempo real cualquier situación que pueda afectar el desarrollo de los comicios.

Según cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el Cauca hay más de 1.078.000 ciudadanos habilitados para votar en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas, lo que convierte al departamento en uno de los puntos clave para el desarrollo de la jornada democrática.

Para garantizar el acceso de los votantes, se habilitaron 164 puestos de votación distribuidos en distintos municipios del departamento, incluyendo zonas urbanas y rurales.

En Popayán, capital caucana, se instalarán 72 puestos de votación con un total de 811 mesas, algunas de ellas adicionales frente a procesos electorales anteriores. Esta ampliación busca facilitar la participación ciudadana y mejorar la logística durante la jornada.

Las autoridades indicaron que el objetivo es que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con garantías de seguridad.

Municipios con mayor nivel de riesgo

Los organismos de seguridad han identificado varios municipios donde existe mayor preocupación por posibles alteraciones del orden público, debido a la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas.

Entre las zonas priorizadas se encuentran Argelia, El Tambo, López de Micay, Timbiquí, Guapi, Morales, Suárez, Buenos Aires, Caldono y Toribío.

Estos municipios hacen parte de corredores estratégicos como el cañón del Micay y sectores de la costa pacífica caucana, donde históricamente han operado estructuras armadas.

En el marco del proceso electoral también se han reportado amenazas contra líderes sociales y actores políticos, además de limitaciones para realizar actividades proselitistas en algunos territorios rurales.

De acuerdo con organizaciones de observación electoral, aunque la institucionalidad mantiene el control del proceso, la presión ejercida por actores armados ilegales podría incidir en la libre participación política en determinadas zonas.

Frente a este panorama, las autoridades reiteraron que el despliegue de seguridad busca proteger la jornada electoral y garantizar que los ciudadanos del Cauca puedan votar en condiciones de tranquilidad.