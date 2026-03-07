¿Cuándo llega Zootopia 2 a las plataformas de streaming?

El caso comienza cuando el misterioso personaje Gary De’Snake, interpretado por Ke Huy Quan, llega a la metrópoli animal y desencadena una serie de eventos que ponen a prueba la estabilidad de Zootopia.

Para resolver el enigma, los protagonistas deberán infiltrarse en nuevas zonas de la ciudad, lo que pondrá a prueba su alianza y habilidades como equipo.

Un éxito global de taquilla y crítica

En el mundo del cine, Zootopia 2 ha logrado una recepción destacada tanto en taquilla como entre la crítica.

La película recibió el premio a Mejor Película de Animación en los BAFTA Awards y alcanzó una recaudación global de 1.850 millones de dólares, convirtiéndose en la película animada de la Motion Picture Association más taquillera de todos los tiempos.

Además, se posicionó como la octava película más taquillera de la historia del cine y se convirtió en el quinto título de Walt Disney Animation Studios en superar la barrera de los 1.000 millones de dólares en ingresos a nivel mundial.

En América Latina también marcó un hito al convertirse en el estreno más exitoso del estudio en la región.

Música, animación y nominación al Óscar

La producción también ha sido reconocida por su apartado musical. Entre sus novedades destaca el sencillo “Zoo”, interpretado por la cantante colombiana Shakira, además de la banda sonora original compuesta por Michael Giacchino.

Gracias a su combinación de humor, emoción y una animación de alto nivel, la película también ha sido nominada a los Premios Óscar.