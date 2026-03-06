¿Se levantarán los bloqueos en Chía tras llamado al diálogo del alcalde?

Los bloqueos que desde la madrugada de este viernes realizan comerciantes de establecimientos nocturnos en el municipio de Chía, en Cundinamarca, mantienen afectada la movilidad entre la sabana de Bogotá y la capital del país. Ante la situación, el alcalde Leonardo Donoso hizo un llamado a los manifestantes para que levanten las protestas y anunció la apertura de una mesa de diálogo para abordar sus inconformidades.

El pronunciamiento del mandatario se produjo luego de la realización de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que participaron diferentes autoridades para evaluar la situación generada por los cierres viales. En el encuentro estuvieron presentes representantes de la Alcaldía de Chía, la Personería municipal, las secretarías de Gobierno y Movilidad, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con lo explicado por el alcalde, las inconformidades de los comerciantes estarían relacionadas con la manera en que se viene aplicando el Código Nacional de Policía en el municipio, una normativa que regula, entre otros aspectos, el funcionamiento de establecimientos comerciales y la convivencia ciudadana.

“En este momento acabamos de finalizar puesto de mando unificado con la presencia mía como alcalde, las autoridades competentes, Personería, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Movilidad, Ministerio Público, Fiscalía General de la Nación, evaluando los bloqueos que en este momento se presentan en el municipio de Chía”, señaló Donoso durante su pronunciamiento.

Como resultado de esa reunión, la administración municipal decidió priorizar el diálogo con los manifestantes. Para ello, se designó un equipo de funcionarios que actúa como negociador y que ya se encuentra acercándose a los comerciantes que participan en la protesta.

Según explicó el mandatario, la intención es invitarlos a trasladarse hasta la Alcaldía para instalar una mesa de conversación en la que puedan exponer de manera formal sus preocupaciones frente a la aplicación del Código Nacional de Policía.

“Por esta razón se nombró un equipo de negociadores que en este momento están abordando a los comerciantes para invitarlos de manera inmediata a la administración municipal, a la Alcaldía, a sentarnos en una mesa para escuchar las posibles inconformidades que ellos tienen frente a la aplicación del Código Nacional de Policía”, afirmó.

Mientras tanto, el alcalde pidió a los manifestantes levantar de forma inmediata los bloqueos y garantizar la movilidad, especialmente para menores de edad y personas que deban atender situaciones humanitarias.

“La petición es levantar de manera inmediata los bloqueos, garantizar el derecho internacional humanitario y permitir que las personas menores de edad y quienes tengan que atender temas humanitarios puedan transitar”, agregó.

Los bloqueos comenzaron hacia las 4:50 de la mañana y se concentran principalmente en la avenida Pradilla y en la variante que conecta Chía con Cajicá y Bogotá. El cierre ha impedido el paso de vehículos en uno de los corredores más transitados de la sabana, generando congestión y retrasos para quienes se desplazan entre estos municipios.

Debido a la situación, varios conductores han tenido que buscar rutas alternas, principalmente por calles internas del municipio para salir hacia la vía a La Caro y luego tomar la carrera Séptima en dirección a Bogotá. Sin embargo, el tránsito continúa siendo lento en distintos puntos.

Los manifestantes aseguran que la protesta responde a lo que consideran una persecución contra los negocios nocturnos por parte de la administración municipal. Por esa razón, han solicitado la presencia directa del alcalde para dialogar sobre las medidas que, según ellos, están afectando su actividad económica.

Donoso, por su parte, aseguró que la administración mantiene abierta la disposición al diálogo, pero señaló que la mesa se instalará con comerciantes debidamente acreditados. El mandatario indicó que durante las protestas se ha identificado la presencia de personas que no harían parte del sector, entre ellas individuos con intereses políticos, teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones parlamentarias.

Pese a estas afirmaciones, el alcalde reiteró que el objetivo es escuchar a los comerciantes y buscar soluciones dentro del marco del cumplimiento de las normas. “La mesa está abierta para los comerciantes, como ya en varias ocasiones lo hemos hecho. Nuevamente reiteramos la intención de diálogo, pero dentro del marco del cumplimiento del Código Nacional de Policía”, concluyó.