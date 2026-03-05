“Quien traicionó los postulados fue Petro”: Katherine Miranda

La representante a la Cámara y candidata al Senado por la Alianza Verde, Katherine Miranda, habló con KienyKe.com sobre su postura frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, las denuncias que ha realizado en el sector salud, la situación de seguridad en el país y los retos de hacer campaña en varias regiones.

Durante la entrevista, la congresista defendió su postura crítica frente al Ejecutivo y aseguró que su posición ha sido coherente frente a distintos gobiernos.

“Yo he mantenido mis posiciones exactamente iguales en el gobierno de Iván Duque y en el Gobierno de Gustavo Petro. No miro para otro lado cuando hay errores, cuando hay corrupción o cuando se traicionan los principios que se prometieron en campaña”, mencionó.

En ese sentido, Miranda aseguró que el proyecto político que llegó al poder en 2022 se distanció de las promesas que lo llevaron a la Presidencia.

“Gustavo Petro nos prometió gobernar con las mujeres, nos prometió meritocracia, nos prometió la paz total. Sin embargo, lo que hemos visto es todo lo contrario. Quien traicionó esos postulados fue Gustavo Petro”, destacó.

Denuncias en el sector salud

Uno de los temas centrales de la conversación fue la situación del sistema de salud y las denuncias que, según la congresista, ha venido realizando en el Congreso.

En particular, cuestionó la gestión del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y habló de presuntas irregularidades dentro del Gobierno.

“Lo de Guillermo Alfonso Jaramillo es realmente vergonzoso. Estamos viendo nepotismo al interior del Gobierno nacional y contratos que, según nuestras denuncias, han beneficiado a familiares con más de tres mil millones de pesos”, explicó.

Miranda aseguró que estas denuncias han generado reacciones y presiones en su contra.

“Nos han llegado amenazas, intimidaciones y ataques por denunciar lo que está pasando en el sector salud. Pero nosotros vamos a seguir firmes porque creemos que lo correcto es defender los recursos públicos y la salud de los colombianos”, aseguró.

Seguridad y campaña en las regiones

La candidata al Senado también se refirió a la situación de seguridad en varias regiones del país y cómo esta afecta el desarrollo de la actividad política.

Según dijo, la presencia de grupos armados en distintas zonas limita el trabajo de campaña de algunos candidatos.

“Yo estoy recorriendo el país a lo largo y ancho, y lo que uno encuentra es muy preocupante. Más del 70% de los municipios hoy en Colombia tiene presencia de grupos armados y eso está afectando directamente las campañas políticas”, dijo.

Miranda señaló que, por razones de seguridad, su equipo ha tenido que restringir la presencia en varios territorios.

“Nosotros personalmente tenemos vetado más de la mitad del territorio para hacer campaña, porque simplemente no existen garantías de seguridad para nuestros equipos”, resaltó.

Machismo y violencia política

Durante la entrevista, Miranda también habló sobre las dificultades que enfrentan las mujeres en la política colombiana y los ataques que, según dice, recibe con frecuencia en redes sociales.

“Es muy difícil meterse a la política siendo mujer, siendo mamá y siendo madre cabeza de familia. Los ataques no se dan sobre las ideas o los argumentos, sino sobre la vida personal, sobre el aspecto físico o sobre la condición de ser mujer”.

La congresista afirmó que este tipo de agresiones reflejan problemas estructurales dentro del debate político.

“La política sigue siendo profundamente machista. Muchas veces lo que buscan es deslegitimar a las mujeres que opinan o denuncian, en lugar de debatir con argumentos”, señaló.

Agenda legislativa y aspiración al Senado

De cara a su aspiración al Senado, Miranda aseguró que busca continuar con su trabajo de control político y avanzar en nuevas iniciativas legislativas.

Entre ellas, destacó un proyecto para fortalecer las medidas contra el acoso en espacios públicos.

“Sueño con sacar adelante este proyecto que busca tipificar el acoso sexual en espacios públicos y hacer más seguras las ciudades para las mujeres. Es una realidad que muchas mujeres vivimos todos los días”, dijo.

Finalmente, defendió su trayectoria en el Congreso y reiteró que su objetivo es mantener una postura independiente frente al poder.

“Quiero llegar al Senado para seguir haciendo control político, para defender los recursos públicos y para mantener una voz crítica frente a cualquier gobierno cuando sea necesario”, señaló.

