Enfermera fue encontrada degollada en su vivienda en Bello: esto se sabe

Un nuevo caso de violencia contra una mujer mantiene en alerta a las autoridades en Bello, Antioquia, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Yulieth Tatiana Murillo Peña, una enfermera de 25 años que fue encontrada con una herida de arma blanca en el cuello dentro de su vivienda.

El crimen ocurrió el miércoles 4 de marzo en una casa ubicada en la carrera 67 con calle 82A, en el barrio Villa Linda. El descubrimiento lo hizo el primo con quien residía, luego de notar que habían pasado varias horas sin tener noticias de ella.

Al ingresar al inmueble cerca de las 9:20 de la noche, el familiar encontró a la joven tendida en el suelo, lo que llevó a alertar de inmediato a las autoridades.

La última vez que habló con su familia fue a las 3:00 p. m.

De acuerdo con lo relatado por sus allegados, la última conversación con la joven ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde de ese mismo miércoles.

En ese momento, Yulieth Tatiana Murillo Peña comentó que saldría a encontrarse con un amigo, información que no despertó sospechas entre su familia.

Sin embargo, después de esa llamada no volvieron a tener contacto con ella durante varias horas, lo que terminó en el trágico hallazgo.

Familiares indicaron que la enfermera no tenía una relación sentimental establecida ni había manifestado recibir amenazas. También mencionaron que recientemente estaba recibiendo visitas de un hombre al que describía como un amigo, aunque no existía una relación confirmada.

Habitantes del barrio Villa Linda afirmaron que durante el día no percibieron ruidos ni situaciones fuera de lo normal.

“Todo estuvo tranquilo. Solo nos dimos cuenta de lo que había pasado cuando llegaron las autoridades para el levantamiento del cuerpo”, comentó uno de los vecinos del sector.

La víctima era originaria del departamento del Chocó y había llegado al Valle de Aburrá hace algunos años con el objetivo de encontrar oportunidades laborales en el sector de la salud.

Tras varios meses buscando empleo, logró vincularse a un centro asistencial en Medellín, donde trabajaba como enfermera.

Autoridades buscan esclarecer quién estuvo con la joven antes del crimen

El caso quedó en manos de la Sijín de la Policía Metropolitana, cuyos investigadores avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para establecer quién estuvo con la joven antes del asesinato y cuáles fueron los móviles del crimen.

Hasta el momento, la identidad del hombre con quien supuestamente se reuniría no ha sido confirmada ni vinculada oficialmente con la investigación.

La muerte de la joven se suma a las cifras de violencia contra mujeres en Antioquia. Según datos oficiales, 15 mujeres han sido asesinadas en el departamento en lo que va del año, mientras que para el mismo periodo del año pasado se registraban 12 casos.

En cuanto a homicidios totales, las autoridades reportan 204 asesinatos este año, frente a 177 registrados en 2024. A nivel nacional, el Observatorio de Feminicidios Colombia indicó que durante el primer semestre de 2025 se contabilizaron 427 feminicidios y 256 intentos.