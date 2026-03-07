Incendio en aeropuerto de Mehrabad tras ataques de Israel contra Teherán

Las tensiones en Medio Oriente continúan escalando. Durante la madrugada de este sábado 7 de marzo de 2026, el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán, registró un incendio de gran magnitud luego de ser impactado por ataques aéreos atribuidos a Israel, según informaron medios locales.

Imágenes difundidas por la cadena estatal Press TV mostraron varios focos de fuego y densas columnas de humo que se elevaban sobre el aeródromo. Este aeropuerto es utilizado principalmente para vuelos nacionales y operaciones diplomáticas, lo que lo convierte en una instalación estratégica dentro de la capital iraní.

Ofensiva contra aeropuertos y sistemas de defensa

El ataque contra el aeropuerto de Mehrabad se suma a una serie de bombardeos recientes dirigidos contra infraestructura clave del país. En los últimos días también fueron impactados el aeropuerto de Bushehr y el aeropuerto de Payam, ubicado en Karaj.

De acuerdo con reportes militares, la Fuerza Aérea israelí ha concentrado sus operaciones en instalaciones relacionadas con sistemas de defensa y detección de Irán, dentro de la ofensiva que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) adelantan contra infraestructura estratégica en Teherán.

En otra acción militar revelada por fuentes castrenses, 50 aviones de combate israelíes participaron en una operación que logró destruir el búnker militar subterráneo del exlíder iraní Alí Jameneí.

El antiguo dirigente del régimen iraní murió el sábado 28, junto con parte de la cúpula militar del país y cientos de personas, en ataques que han sido atribuidos a Estados Unidos e Israel. Desde entonces, las cifras de víctimas continúan aumentando a medida que se intensifican los bombardeos.

Tras los ataques, Irán lanzó represalias contra Israel, acciones que dejaron 10 personas muertas, según reportes conocidos hasta ahora.

Además, Teherán dirigió operaciones contra bases militares y embajadas de Estados Unidos en varios países del Golfo, incluyendo Kuwait y Arabia Saudí, lo que amplía el alcance regional del conflicto.

Ocho días de guerra y creciente temor en la capital iraní

Los ataques más recientes se producen después de que Teherán viviera una de las noches más intensas de bombardeos sobre el centro de la ciudad, con escenas de pánico, gritos y llanto entre la población.

La confrontación militar entre Irán, Israel y Estados Unidos ya completa ocho días de enfrentamientos, mientras la comunidad internacional sigue con preocupación el riesgo de una mayor expansión del conflicto en Medio Oriente.