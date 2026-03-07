Colombiano Ángel Barajas conquista el oro en la Copa Mundo de Gimnasia

El colombiano Ángel Barajas volvió a subir a lo más alto del podio en el circuito internacional tras ganar la medalla de oro en la Copa del Mundo de Gimnasia de Bakú, en Azerbaiyán, durante la final de barras paralelas disputada este sábado.

El gimnasta de Cúcuta, Norte de Santander, alcanzó una puntuación de 14.600 puntos, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar en la competencia. El segundo puesto fue para el japonés Wataru Tanigawa, con 14.200 unidades, mientras que el tercer lugar lo ocupó Jesse Moore, quien registró 14.000 puntos.

Este triunfo confirma el gran nivel competitivo del joven deportista colombiano, considerado una de las principales figuras de la gimnasia artística nacional.

De una clasificación con caída al triunfo en la final

El camino hacia el oro comenzó con dificultades. Durante la clasificación del jueves, Barajas terminó en el quinto lugar tras recibir 13.633 puntos, en una rutina en la que sufrió una caída.

En esa ronda fue superado por Wataru Tanigawa (14.233), Jesse Moore (14.100), el ucraniano Nazar Chepurnyi (14.000) y el noruego Theodor Gadderu (13.633).

Sin embargo, en la final, el cucuteño ejecutó su ejercicio con mayor seguridad y precisión, lo que le permitió mejorar su puntuación y quedarse con el oro en barras paralelas.