Colombiano Ángel Barajas conquista el oro en la Copa Mundo de Gimnasia

El colombiano Ángel Barajas volvió a subir a lo más alto del podio en el circuito internacional tras ganar la medalla de oro en la Copa del Mundo de Gimnasia de Bakú, en Azerbaiyán, durante la final de barras paralelas disputada este sábado.
El gimnasta de Cúcuta, Norte de Santander, alcanzó una puntuación de 14.600 puntos, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar en la competencia. El segundo puesto fue para el japonés Wataru Tanigawa, con 14.200 unidades, mientras que el tercer lugar lo ocupó Jesse Moore, quien registró 14.000 puntos.
Este triunfo confirma el gran nivel competitivo del joven deportista colombiano, considerado una de las principales figuras de la gimnasia artística nacional.
De una clasificación con caída al triunfo en la final
El camino hacia el oro comenzó con dificultades. Durante la clasificación del jueves, Barajas terminó en el quinto lugar tras recibir 13.633 puntos, en una rutina en la que sufrió una caída.
En esa ronda fue superado por Wataru Tanigawa (14.233), Jesse Moore (14.100), el ucraniano Nazar Chepurnyi (14.000) y el noruego Theodor Gadderu (13.633).
Sin embargo, en la final, el cucuteño ejecutó su ejercicio con mayor seguridad y precisión, lo que le permitió mejorar su puntuación y quedarse con el oro en barras paralelas.
Su entrenador, Jairo Ruiz, destacó el trabajo del atleta y la disciplina detrás del resultado.
“Es el premio a la disciplina. Si escucha las recomendaciones y las aplica, incluso después de una caída se pueden lograr grandes resultados”, explicó el técnico.
La participación del colombiano en la Copa del Mundo de Gimnasia de Bakú continúa. El viernes, Barajas logró 14.633 puntos en la clasificación de barra fija, con 6.5 en dificultad y 8.133 en ejecución, lo que le permitió avanzar a la final que se disputará este domingo.
En esa ronda clasificó segundo, solo por detrás del taiwanés Tang Chia-Hung, quien obtuvo 14.800 puntos.
En la final también competirán Karimi Milad (14.433), Diyas Toishybek (13.200), Mukhammadzhon Iakubov (13.666), Karl Yulo (13.533), Kilan Van Der Aa (13.466) y Vladyslav Hryko (13.200).
El entrenador resaltó la evolución del atleta respecto a competencias recientes.
“Lo vi mucho mejor que en Alemania. Hizo la pausa necesaria para asegurar el elemento que le permitió ganar el oro”, afirmó.
Una carrera llena de logros internacionales
Con este triunfo, Ángel Barajas suma su octava medalla en Copas del Mundo de gimnasia.
Entre sus resultados más destacados figuran:
- Medalla de plata en barra fija en los Juegos Olímpicos de París 2024, la única presea obtenida por Colombia en esa disciplina.
- Plata en barras paralelas y bronce en barra fija en la Copa Mundo de El Cairo 2024.
- Bronce en barra fija y barras paralelas en la Copa Mundo de Bakú 2024.
- Plata en barra fija en la Copa Mundo de Szombathely, Hungría.
Además, en el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística 2023 en Antalya, Turquía, el colombiano consiguió dos medallas de oro (suelo y barras paralelas), una plata en el concurso individual y un bronce en barra fija. El joven deportista destaca por su alta dificultad técnica y precisión en sus rutinas, cualidades que lo han convertido en una de las grandes promesas y realidades de la gimnasia artística colombiana.