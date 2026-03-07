El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con el director del IDU, Orlando Molano, inspeccionaron el primer rodamiento de las cabinas en el parking de la estación Senderos de Altamira del TransMiCable de San Cristóbal.

Durante la visita se verificó el desplazamiento de las cabinas dentro de la estructura del sistema, así como su proceso de enganche al cable tractor y las maniobras de entrada y salida de la plataforma, procedimientos clave para garantizar una operación segura.

El sistema entraría en operación a finales de este año y tendrá capacidad para transportar 4.000 pasajeros por hora en cada sentido, con una reducción del 72% en el tiempo de viaje.

Cabinas y estaciones ya superan el 80% de avance

El alcalde Galán aseguró que la obra ya alcanza un 85% de avance contractual.

Actualmente hay 130 cabinas instaladas en el parqueadero del sistema, ubicado en la estación Senderos de Altamira. La próxima semana se completarán las 148 cabinas previstas, de las cuales 144 estarán en operación y cuatro serán de reserva.

“Este cable va a estar montado en agosto de este año y luego entrará a pruebas con TransMilenio para que los ciudadanos de San Cristóbal y toda Bogotá puedan utilizarlo en diciembre”, explicó el mandatario.

Las cabinas se encuentran suspendidas dentro de la estructura metálica del parking, donde se realizan ajustes mecánicos y verificaciones operativas antes de su entrada en funcionamiento.

El director del IDU, Orlando Molano, explicó que el proyecto mejorará significativamente la movilidad en la localidad de San Cristóbal.

Según indicó, el sistema reducirá el tiempo de trayecto de 35 minutos a cerca de 10 minutos, beneficiando a más de 400.000 personas. Además, se espera movilizar más de 32.000 pasajeros diarios.

Así avanza la construcción del sistema

Las tres estaciones del proyecto (Senderos de Altamira, La Victoria y 20 de Julio) ya superan el 82% de avance de obra.

Entre mayo y junio se prevé que queden energizadas. Posteriormente, a finales del primer semestre, comenzarán las pruebas operacionales, cuando las cabinas saldrán hacia la línea del cable.

En febrero de 2026 se completó la primera fase de pruebas del cable y su alineación para la llegada de las cabinas. Meses antes, entre noviembre y diciembre de 2025, se realizó el halado, tendido y empalme del cable del sistema.

El cable está compuesto por dos bucles: uno que conecta la estación 20 de Julio con La Victoria y otro que va desde La Victoria hasta Senderos de Altamira.

Además, en octubre de 2025 se finalizó el izaje de las 21 torres que sostienen la infraestructura.

El proyecto incluye medidas ambientales

El proyecto también contempla un componente ambiental para mejorar el entorno urbano de la zona.

Se plantarán más de 100 nuevos árboles, entre guayacanes de Manizales, pino romerón, arrayán blanco, chicalá amarillo, roble australiano y calistemo llorón.

Asimismo, se conservarán 14 árboles existentes, se trasladarán cuatro y se reemplazarán 32.

La obra también incluirá más de 14.000 metros cuadrados de zonas verdes, de los cuales 1.600 metros cuadrados corresponderán a áreas de jardinería. Además, se instalarán cuatro Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).