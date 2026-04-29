Colombia puso en funcionamiento 'Alerta Rosa', un mecanismo nacional de búsqueda inmediata para localizar y proteger a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres reportadas como desaparecidas. La estrategia articula a 17 entidades del Estado y busca actuar desde el primer momento, cuando el tiempo puede ser determinante para salvar vidas.

La Fiscalía General de la Nación informó que el sistema se activará a través de canales oficiales una vez se reporte la desaparición de una persona perteneciente a estos grupos priorizados. La alerta permitirá movilizar a autoridades locales, organismos de socorro, juntas de acción comunal, organizaciones sociales y religiosas, medios de comunicación y ciudadanía.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, señaló que la Alerta Rosa ya está al servicio de las personas que habitan en el territorio nacional y puso a disposición de la ciudadanía el Protocolo de Actuación de este mecanismo. También precisó que fue creado por la Ley 2326 de 2023 y reglamentado mediante el Decreto 1428 de 2024.

No hay que esperar para reportar

Uno de los puntos centrales del mecanismo es que elimina la falsa creencia de que se debe esperar 24 o 72 horas para reportar una desaparición. Según la Defensoría, el reporte puede y debe hacerse de inmediato, incluso si faltan datos.

Los canales oficiales incluyen la Línea 123 para casos de riesgo inminente, las líneas 122, 155, 141, 01 8000 91 97 84 de la Fiscalía y 01 8000 91 80 80 del ICBF. También se podrá acudir de manera presencial a entidades como Fiscalía, Policía Nacional, ICBF, Medicina Legal, Defensoría del Pueblo, comisarías de familia, personerías, IPS y casas de justicia.

La fiscal general Luz Adriana Camargo aseguró que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad institucional y que el mecanismo debe evitar respuestas tardías o fragmentadas.

“Desde la Fiscalía General de la Nación ejercemos el liderazgo de la Alerta Rosa con una convicción profunda: la búsqueda de personas desaparecidas no es solo una obligación legal, es una prioridad institucional”, afirmó Camargo.

Cifras que explican la urgencia

La Defensoría advirtió que la desaparición forzada y las desapariciones en contextos de violencia estructural constituyen una grave violación a los derechos humanos. Además, señaló que hay una afectación creciente sobre mujeres, infancias y juventudes en escenarios marcados por desigualdad e impunidad.

Durante 2025, 5.397 personas fueron reportadas como desaparecidas ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De ellas, 3.169 eran niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y 2.041 eran mujeres. En el mismo periodo, la Fiscalía registró 1.364 noticias criminales por desaparición forzada, de las cuales 401 corresponden a mujeres y 410 a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Las cifras también muestran una afectación diferenciada: 1 de cada 3 víctimas de desaparición forzada es mujer y por cada 10 mujeres adultas desaparecidas se registran 6 niñas y adolescentes.

La vicedefensora del Pueblo, Paula Aponte, afirmó que la Alerta Rosa representa un avance para fortalecer el enfoque diferencial en la prevención, protección y reparación de las víctimas de desaparición.

“La Alerta Rosa permite que el país dé un paso significativo para avanzar en la garantía del enfoque diferencial en las estrategias de prevención, de protección y reparación de las víctimas de desaparición”, concluyó.