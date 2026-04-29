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Empleo mejora en Colombia, pero informalidad e IA retan al país, según estudio

Mié, 29/04/2026 - 15:44
Un informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario advierte avances en empleo, pero también retos por informalidad e IA.
Empleo IA
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En el marco del Día Internacional del Trabajo, el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario presentó un análisis sobre el mercado laboral en Colombia, en el que señala avances en empleo durante 2025, pero también rezagos estructurales y nuevos desafíos por la inteligencia artificial.

De acuerdo con el informe, la tasa de desempleo se redujo en 2,3 puntos porcentuales y llegó a 8,9% en 2025. Además, la tasa de ocupación aumentó en 2 puntos porcentuales y la tasa global de participación creció 0,7 puntos porcentuales, lo que muestra una recuperación general del mercado laboral.

Informalidad y trabajo por cuenta propia

Pese a la mejora en los indicadores de empleo, el Observatorio advirtió que la informalidad sigue siendo uno de los principales problemas del mercado laboral colombiano. En 2025, la tasa de informalidad se ubicó en 55,7%, con una reducción de 2,2 puntos porcentuales.

El informe también señala que 2 de cada 5 trabajadores en Colombia están por cuenta propia. Según el Observatorio, este dato evidencia condiciones de precariedad y baja calidad del empleo en amplios sectores del país.

En población joven, la proporción de personas que no estudian ni trabajan se redujo en 2,6 puntos porcentuales y llegó a 22,1%. Sin embargo, persisten brechas de género cercanas a 8 puntos porcentuales, lo que refleja desigualdades en el acceso a oportunidades laborales y educativas.

La inteligencia artificial cambia el panorama laboral

El análisis también advierte que la inteligencia artificial transformará el mercado laboral en los próximos años. Según el Observatorio, el 25,8% de los trabajadores en Colombia ya tiene alta exposición a la automatización y se estima que el 39% de las habilidades laborales cambiarán antes de 2030.

El informe señala que las ocupaciones con mayor exposición a la IA incluyen personal de apoyo administrativo, profesionales científicos, directores, gerentes y administrativos. Además, plantea la necesidad de fortalecer competencias en analítica de datos, tecnología y pensamiento creativo.

“El país no solo debe consolidar la recuperación del empleo, sino prepararse para una transformación profunda en la forma de trabajar. La formación en nuevas habilidades y la reducción de la informalidad serán determinantes para cerrar brechas”, advirtió el Observatorio.

El documento concluye que Colombia debe acelerar políticas públicas orientadas a la formalización, la reconversión laboral y la educación pertinente, con el fin de garantizar una transición más equitativa hacia un mercado laboral cada vez más tecnológico.

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