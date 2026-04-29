El papa León XIV expresó este 29 de abirl su "dolor y preocupación" por "la situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas" y pidió se opte "decididamente por el camino de la paz".



"Con dolor y preocupación, he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas", dijo durante el saludo a los peregrinos de lengua española en la audiencia general.



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Expresó también "su cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares", y exhortó "a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz".



Las autoridades colombianas capturaron este martes en el suroeste del país a José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, señalado como uno de los presuntos responsables del atentado con un cilindro bomba en la Vía Panamericana que el sábado causó al menos 20 muertos en el departamento del Cauca.