En un movimiento inédito que busca mitigar el impacto de un escándalo diplomático y deportivo, la FIFA asumirá el pago íntegro del salario que le correspondía al árbitro somalí Omar Artan durante el Mundial, a pesar de que el colegiado no llegará a pitar ni un solo minuto del torneo tras ser expulsado de Estados Unidos por presuntos vínculos terroristas.

La decisión del máximo organismo del fútbol mundial —adelantada por BBC Sport— funciona como una indemnización de facto para proteger económicamente al colegiado de 34 años, quien vio truncado el mayor logro de su carrera en una oficina de migración del Aeropuerto Internacional de Miami.

Un blindaje económico ante el veto migratorio

Aunque las cifras oficiales que perciben los árbitros mundialistas se mantienen bajo estricta confidencialidad, el compromiso de la FIFA de abonar el salario completo representa un fuerte respaldo institucional hacia Artan. El organismo intervino de inmediato para asistir al silbante tras ser embarcado de regreso a Somalia, garantizando que no sufriera un perjuicio financiero por una decisión gubernamental ajena a lo deportivo.

El origen de la indemnización se remonta al pasado lunes, cuando Artan aterrizó en Miami con un pasaporte diplomático, un visado de una sola entrada válido y toda la documentación en regla. Sin embargo, tras un exhaustivo interrogatorio de 11 horas, las autoridades fronterizas estadounidenses le denegaron la entrada al país, sospechando de una presunta relación con miembros de la organización armada somalí Al Shabab.

"Tenía la documentación correcta y todo, tenía el visado adecuado", explicó un impotente Artan tras asegurar que no sabe nada de dicho grupo. "Soy simplemente un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida, venir al Mundial".

El contraste: respaldado por el dinero y el fútbol de élite

El millonario blindaje de la FIFA se alinea con el estatus internacional de Artan, nombrado Árbitro Masculino del Año 2025 por la CAF y considerado uno de los profesionales más respetados del arbitraje actual.

Mientras Estados Unidos le cierra las puertas, el resto del planeta fútbol sigue cotizando su trabajo al alza. El colegiado viene de pitar la final de la Liga de Campeones africana entre Pyramids FC y Mamelodi Sundowns, y ya tiene asegurado un contrato de élite en Europa: dirigirá la Supercopa de la UEFA entre el Paris St-Germain y el Aston Villa el próximo 12 de agosto en Salzburgo, Austria.

Con el respaldo económico garantizado y la mirada puesta en el futuro, Artan regresó a su país agradeciendo el apoyo de sus compatriotas y prometiendo que el dinero de la FIFA solo será el preámbulo de su regreso definitivo: su próximo gran objetivo es arbitrar en el Mundial de 2030.