La Defensoría del Pueblo presentó su tercer informe de seguimiento al Compromiso por un proceso electoral libre y en paz. El documento advierte que, a pocos días de la segunda vuelta presidencial, el debate político registra un nivel crítico por confrontación, desinformación y estigmatización.

Una alerta en la recta final presidencial

La Defensoría del Pueblo alertó que la campaña presidencial llegó a la fase decisiva con altos niveles de confrontación discursiva, difusión de información falsa o engañosa, estigmatización de contradictores y cuestionamientos a las instituciones democráticas.

El informe, publicado el 14 de junio, revisó el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 7 de junio de 2026, después de la primera vuelta presidencial y antes de la jornada definitiva prevista para el 21 de junio.

La entidad analizó discursos, declaraciones, publicaciones en redes sociales y noticias relacionadas con las dos candidaturas que siguen en contienda: Iván Cepeda Castro, quien suscribió el Compromiso por un proceso electoral libre y en paz, y Abelardo de la Espriella Otero, quien no lo ha suscrito.

Según la Defensoría, durante el periodo revisado se identificaron 1.369 registros, entre publicaciones en X y noticias de medios nacionales y regionales. Tras el proceso de revisión, la entidad consolidó 45 hechos relevantes para evaluar el cumplimiento o alineación con los principios del Compromiso.

El resultado general fue de 23,3%, lo que corresponde a un nivel crítico. De los 45 hechos evaluados, 9 fueron clasificados como de cumplimiento o alineación, 3 como cumplimiento o alineación parcial, y 33 como incumplimiento o no alineación.

Al desagregar los resultados, la candidatura de Iván Cepeda, que sí firmó el Compromiso, registró un 50% de cumplimiento, calculado sobre 16 hechos. La candidatura de Abelardo de la Espriella, que no lo ha suscrito, obtuvo un 8,6% de alineación, calculado sobre 29 hechos. La Defensoría señaló, sin embargo, que ninguna de las dos alcanzó niveles altos en el balance general.

Desinformación y estigmatización, los puntos más bajos

Uno de los hallazgos más relevantes está en el punto relacionado con la información veraz. La Defensoría reportó un nivel de 0% en este componente, tras identificar 13 hechos vinculados con contenidos falsos, manipulados o sin verificación suficiente.

La entidad también encontró bajo desempeño en el punto sobre lenguaje constructivo y eliminación de la estigmatización, con un avance de 16,7%. En este apartado se registraron descalificaciones, señalamientos y narrativas que presentan al contradictor político como una amenaza o un enemigo.

El informe advierte que este tipo de discursos puede profundizar la polarización y afectar el derecho de la ciudadanía a participar en un debate democrático informado. La Defensoría insistió en que las candidaturas tienen la responsabilidad de verificar la información que difunden, evitar acusaciones sin sustento y rectificar cuando se divulguen datos inexactos.

El único punto con nivel alto fue el relacionado con el diálogo democrático, que alcanzó 78,6%. Sin embargo, la entidad aclaró que varias invitaciones públicas a debatir no se han traducido en espacios efectivos de deliberación respetuosa y, en algunos casos, estuvieron acompañadas de expresiones desafiantes o estigmatizantes.

El llamado para los días decisivos

La Defensoría pidió a las candidaturas bajar el nivel de confrontación, abandonar la estigmatización, rechazar la desinformación, proteger la vida y reconocer la legitimidad de sus contradictores políticos.

También recordó que cualquier reclamación sobre el proceso electoral debe tramitarse por los canales institucionales y con fundamentos verificables. Para la entidad, el respeto por los resultados y por las reglas democráticas será clave para preservar la confianza ciudadana después de la segunda vuelta.

El informe concluye que quien resulte elegido deberá pasar de la lógica de campaña a su condición de presidente de la República, con la responsabilidad de promover diálogo, garantías y reconocimiento hacia quienes no respaldaron su candidatura.