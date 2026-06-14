 Mundial 2026
Inicio
Colombia

Desinformación, estigmatización y ataques: la alerta de la Defensoría antes de la segunda vuelta

Dom, 14/06/2026 - 09:13
La Defensoría advirtió que la campaña presidencial enfrenta desinformación, estigmatización y ataques a instituciones.
Campaña presidencial en “nivel crítico”: Defensoría alerta por desinformación y estigmatización
Créditos:
EFE

La Defensoría del Pueblo presentó su tercer informe de seguimiento al Compromiso por un proceso electoral libre y en paz. El documento advierte que, a pocos días de la segunda vuelta presidencial, el debate político registra un nivel crítico por confrontación, desinformación y estigmatización.

Una alerta en la recta final presidencial

La Defensoría del Pueblo alertó que la campaña presidencial llegó a la fase decisiva con altos niveles de confrontación discursiva, difusión de información falsa o engañosa, estigmatización de contradictores y cuestionamientos a las instituciones democráticas.

El informe, publicado el 14 de junio, revisó el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 7 de junio de 2026, después de la primera vuelta presidencial y antes de la jornada definitiva prevista para el 21 de junio.

La entidad analizó discursos, declaraciones, publicaciones en redes sociales y noticias relacionadas con las dos candidaturas que siguen en contienda: Iván Cepeda Castro, quien suscribió el Compromiso por un proceso electoral libre y en paz, y Abelardo de la Espriella Otero, quien no lo ha suscrito.

Según la Defensoría, durante el periodo revisado se identificaron 1.369 registros, entre publicaciones en X y noticias de medios nacionales y regionales. Tras el proceso de revisión, la entidad consolidó 45 hechos relevantes para evaluar el cumplimiento o alineación con los principios del Compromiso.

El resultado general fue de 23,3%, lo que corresponde a un nivel crítico. De los 45 hechos evaluados, 9 fueron clasificados como de cumplimiento o alineación, 3 como cumplimiento o alineación parcial, y 33 como incumplimiento o no alineación.

Al desagregar los resultados, la candidatura de Iván Cepeda, que sí firmó el Compromiso, registró un 50% de cumplimiento, calculado sobre 16 hechos. La candidatura de Abelardo de la Espriella, que no lo ha suscrito, obtuvo un 8,6% de alineación, calculado sobre 29 hechos. La Defensoría señaló, sin embargo, que ninguna de las dos alcanzó niveles altos en el balance general.

Desinformación y estigmatización, los puntos más bajos

Uno de los hallazgos más relevantes está en el punto relacionado con la información veraz. La Defensoría reportó un nivel de 0% en este componente, tras identificar 13 hechos vinculados con contenidos falsos, manipulados o sin verificación suficiente.

La entidad también encontró bajo desempeño en el punto sobre lenguaje constructivo y eliminación de la estigmatización, con un avance de 16,7%. En este apartado se registraron descalificaciones, señalamientos y narrativas que presentan al contradictor político como una amenaza o un enemigo.

El informe advierte que este tipo de discursos puede profundizar la polarización y afectar el derecho de la ciudadanía a participar en un debate democrático informado. La Defensoría insistió en que las candidaturas tienen la responsabilidad de verificar la información que difunden, evitar acusaciones sin sustento y rectificar cuando se divulguen datos inexactos.

El único punto con nivel alto fue el relacionado con el diálogo democrático, que alcanzó 78,6%. Sin embargo, la entidad aclaró que varias invitaciones públicas a debatir no se han traducido en espacios efectivos de deliberación respetuosa y, en algunos casos, estuvieron acompañadas de expresiones desafiantes o estigmatizantes.

El llamado para los días decisivos

La Defensoría pidió a las candidaturas bajar el nivel de confrontación, abandonar la estigmatización, rechazar la desinformación, proteger la vida y reconocer la legitimidad de sus contradictores políticos.

También recordó que cualquier reclamación sobre el proceso electoral debe tramitarse por los canales institucionales y con fundamentos verificables. Para la entidad, el respeto por los resultados y por las reglas democráticas será clave para preservar la confianza ciudadana después de la segunda vuelta.

El informe concluye que quien resulte elegido deberá pasar de la lógica de campaña a su condición de presidente de la República, con la responsabilidad de promover diálogo, garantías y reconocimiento hacia quienes no respaldaron su candidatura.

Defensoría del Pueblo
Colombia
Elecciones 2026
Elecciones
Política
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Fútbol
FIFA indemnizará al árbitro somalí vetado por Estados Unidos en el Mundial
Omar Artan, el juez que no pitará el Mundial 2026 tras ser vetado en Estados Unidos.
El ente que rige al fútbol asumirá el salario del juez Omar Artan, pese a que no pitará el Mundial tras ser vetado en EE. UU.
Colombia
Desinformación, estigmatización y ataques: la alerta de la Defensoría antes de la segunda vuelta
Campaña presidencial en “nivel crítico”: Defensoría alerta por desinformación y estigmatización
La Defensoría advirtió que la campaña presidencial enfrenta desinformación, estigmatización y ataques a instituciones.
Mundo
Suiza votó “No” en referendo sobre freno migratorio
Suiza votó “No” en referendo sobre freno migratorio
Los suizos votaron “No” a una propuesta para endurecer la inmigración y evitar que el país llegue a diez millones de habitantes.
Mundo
Colombia envió alimentos, medicinas y paneles solares a Cuba: ¿por qué?
Colombia envió ayuda humanitaria a Cuba
Colombia envió casi 100 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba. El cargamento incluyó alimentos, medicinas y paneles solares.