Así fue el operativo que interceptó 2,6 toneladas de cocaína rumbo a Estados Unidos

La Policía Nacional informó la incautación de 2,6 toneladas de clorhidrato de cocaína en una embarcación tipo semisumergible ubicada en el sector de Cabo Matapalo, en Costa Rica. El operativo dejó tres capturados y fue resultado de cooperación con autoridades costarricenses.

Así fue la operación

La operación, identificada por la Policía como “Poseidón”, se desarrolló mediante intercambio de información y coordinación investigativa entre la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica.

Según la institución, la embarcación había sido identificada como una nave de perfil bajo tipo semisumergible, usada para mover droga por rutas marítimas con menor visibilidad. El cargamento, de acuerdo con la versión oficial, habría salido desde la costa pacífica colombiana y tenía como destino final los Estados Unidos.

La Policía señaló que durante el seguimiento se adelantaron coordinaciones para lograr el control e interdicción de la embarcación. Sin embargo, no fue posible interceptarla en aguas jurisdiccionales colombianas. Después, mediante la articulación con las autoridades de Costa Rica, la nave fue ubicada e intervenida en territorio costarricense.

El procedimiento terminó con la incautación de 2,6 toneladas de cocaína, la captura en flagrancia de tres personas y la inmovilización de la embarcación utilizada para transportar el cargamento. De los capturados, dos serían de nacionalidad colombiana y uno extranjero, según la información entregada por la Policía.

Lo que se sabe del cargamento

La investigación preliminar apunta a que Costa Rica estaba siendo utilizada como plataforma de tránsito para mover la droga hacia mercados internacionales. La Policía sostuvo que el cargamento presuntamente pertenecería al Cartel Jalisco Nueva Generación, organización criminal mexicana.

De acuerdo con la versión oficial, esa estructura habría adquirido la droga a grupos armados organizados con injerencia en los departamentos de Nariño y Cauca, zonas del suroccidente colombiano que hacen parte de rutas usadas para el envío de cocaína por el Pacífico.

La Policía estimó que la incautación generó una afectación económica de más de 20 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes. También afirmó que con el operativo se evitó la comercialización de aproximadamente 6,5 millones de dosis de cocaína en mercados internacionales.

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, indicó que la institución continuará con operaciones orientadas a enfrentar las modalidades usadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas, entre ellas el transporte marítimo en semisumergibles.

El caso seguirá en manos de las autoridades competentes de Costa Rica y de los canales de cooperación judicial e investigativa entre ambos países. Por ahora, la Policía colombiana mantiene como hipótesis que la embarcación hacía parte de una ruta transnacional con origen en el Pacífico colombiano y destino hacia Estados Unidos.