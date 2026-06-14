El cantante estadounidense Oliver Tree murió este domingo 14 de junio en Río de Janeiro, tras el choque de dos helicópteros en pleno vuelo. La Policía Civil confirmó seis víctimas y las autoridades investigan las causas del accidente.

El choque y la caída

El cantante Oliver Tree Nickell, conocido artísticamente como Oliver Tree, está entre las seis personas que murieron en la colisión de dos helicópteros ocurrida en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil.

La información fue confirmada por la Policía Civil de Río de Janeiro, que divulgó la identidad de los fallecidos. En una de las aeronaves viajaban el piloto Alexandre Souza y cuatro pasajeros: Oliver Tree, Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves y Lucas Vignale. En el segundo helicóptero iba únicamente el piloto Charles Marsillac, quien también murió.

Según los reportes preliminares del Cuerpo de Bomberos, las dos aeronaves chocaron en el aire durante la mañana de este domingo. El accidente fue registrado hacia las 8:59 a. m., hora local, y movilizó a equipos de emergencia, bomberos, Policía Militar, autoridades de tránsito y peritos.

Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó en un patio de vehículos eléctricos ubicado en la avenida das Américas. La caída provocó un incendio que afectó cerca de 20 vehículos estacionados en el lugar. La otra aeronave cayó a unos 100 metros del primer punto de impacto.

Los bomberos encontraron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves. La sexta víctima fue hallada después en el segundo helicóptero. Las autoridades también reportaron que partes de las aeronaves quedaron dispersas en la zona, incluso cerca de edificaciones vecinas.

¿Quiénes eran las víctimas?

Oliver Tree, de 32 años, era un cantante, productor y compositor estadounidense. Había estado recientemente en Brasil como parte de su agenda musical y, según medios brasileños, se presentó en São Paulo el pasado 6 de junio.

Entre los fallecidos también está Gaspar Prim, conocido como Gaspi, creador de contenido argentino con amplia presencia en redes sociales. En la misma aeronave viajaban además Lucas Vignale, director de videoclips argentino, y Lucas Brito Chaves, productor musical brasileño.

Las autoridades no han informado hasta ahora que hubiera sobrevivientes. Tampoco se ha establecido públicamente qué maniobra, falla o condición provocó la colisión entre los dos helicópteros.

Investigación en curso

La Policía Civil informó que el caso quedó a cargo de la 42ª DP de Recreio dos Bandeirantes, con apoyo de equipos de pericia en el lugar. El objetivo inicial es reconstruir la ruta de las aeronaves, revisar registros disponibles y establecer cómo ocurrió el choque.

La Fuerza Aérea Brasileña, a través del Cenipa, también fue acionada para iniciar la investigación aeronáutica. Ese proceso busca recopilar información técnica, preservar restos de las aeronaves y analizar los factores que pudieron intervenir en el accidente.

La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil indicó que revisa la situación de las aeronaves y de los pilotos involucrados. Por ahora, las autoridades mantienen la investigación abierta y no han entregado una conclusión sobre las causas.

El caso sigue en desarrollo. Las próximas decisiones dependerán de los informes técnicos del Cenipa, la revisión de cámaras de seguridad y los resultados de la pericia en el lugar del accidente.