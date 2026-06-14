La ilusión de un salto cargado de adrenalina y libertad se transformó, en fracciones de segundo, en una pesadilla judicial y humana que estremece a todo Brasil. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años recién graduada en Educación Física y Gestión Deportiva, perdió la vida el pasado sábado por la mañana tras ser arrojada al vacío desde una altura de 40 metros sin ninguna cuerda de seguridad que detuviera su caída. El dramático episodio, ocurrido en el emblemático "Puente del Esqueleto" en el municipio de Limeira, apunta a una negligencia criminal por parte de los operadores turísticos a cargo de la actividad.

Antes de la tragedia, el entorno de Maria Eduarda reflejaba una absoluta normalidad y entusiasmo. Residente del municipio de Jandira, situado a unos 150 kilómetros del lugar del siniestro, la joven utilizaba con frecuencia sus redes sociales para compartir su profunda conexión con la naturaleza, el bienestar y las prácticas deportivas. Aquella mañana de sábado, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de las pulseras de identificación del evento, junto a imágenes de los instructores equipados para la jornada. Su última historia, capturando la imponente visual desde la estructura ferroviaria abandonada, contenía una frase que hoy resuena con un eco devastador: “¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?”, escribió a modo de broma.

El fatídico instante quedó registrado en dos videos que ya forman parte del expediente policial y circulan con horror en las plataformas digitales. En los metrajes se observa cómo tres empleados de las empresas contratadas —"Entre cuerdas" e "Ih voei"— alzan a la víctima, quien llevaba colocado el arnés corporal obligatorio, y la empujan deliberadamente al abismo.

Sin embargo, en la superficie del puente quedó tendida, inerte, la totalidad de la soga de suspensión. El olvido de los coordinadores fue absoluto: la joven fue lanzada al vacío sin amarra alguna. Los gritos desesperados del resto de los asistentes —“¡La cuerda! ¡La cuerda!”— rasgaron el aire de Limeira, pero ya era demasiado tarde. El impacto contra el suelo provocó su deceso inmediato.