La ilusión de un salto cargado de adrenalina y libertad se transformó, en fracciones de segundo, en una pesadilla judicial y humana que estremece a todo Brasil. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años recién graduada en Educación Física y Gestión Deportiva, perdió la vida el pasado sábado por la mañana tras ser arrojada al vacío desde una altura de 40 metros sin ninguna cuerda de seguridad que detuviera su caída. El dramático episodio, ocurrido en el emblemático "Puente del Esqueleto" en el municipio de Limeira, apunta a una negligencia criminal por parte de los operadores turísticos a cargo de la actividad.
Antes de la tragedia, el entorno de Maria Eduarda reflejaba una absoluta normalidad y entusiasmo. Residente del municipio de Jandira, situado a unos 150 kilómetros del lugar del siniestro, la joven utilizaba con frecuencia sus redes sociales para compartir su profunda conexión con la naturaleza, el bienestar y las prácticas deportivas. Aquella mañana de sábado, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de las pulseras de identificación del evento, junto a imágenes de los instructores equipados para la jornada. Su última historia, capturando la imponente visual desde la estructura ferroviaria abandonada, contenía una frase que hoy resuena con un eco devastador: “¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?”, escribió a modo de broma.
El fatídico instante quedó registrado en dos videos que ya forman parte del expediente policial y circulan con horror en las plataformas digitales. En los metrajes se observa cómo tres empleados de las empresas contratadas —"Entre cuerdas" e "Ih voei"— alzan a la víctima, quien llevaba colocado el arnés corporal obligatorio, y la empujan deliberadamente al abismo.
Sin embargo, en la superficie del puente quedó tendida, inerte, la totalidad de la soga de suspensión. El olvido de los coordinadores fue absoluto: la joven fue lanzada al vacío sin amarra alguna. Los gritos desesperados del resto de los asistentes —“¡La cuerda! ¡La cuerda!”— rasgaron el aire de Limeira, pero ya era demasiado tarde. El impacto contra el suelo provocó su deceso inmediato.
Un golpe familiar tremendo
La escena posterior al accidente sumó desesperación e indignación. El prometido de Maria Eduarda, quien se encontraba en el sitio documentando el salto, sufrió una severa crisis de shock al presenciar la caída libre y debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial. En tanto, según informes de la Policía Militar, dos de los coordinadores implicados huyeron de inmediato a través de una zona boscosa colindante. Tras un operativo de rastreo que requirió el despliegue de un helicóptero policial, ambos prófugos fueron localizados y capturados.
Hasta el momento, las acciones del Segundo Distrito Policial de Limeira se han saldado con la detención de seis personas vinculadas a la organización. Los tres operarios que arrojaron directamente a la joven se encuentran tras las rejas bajo el cargo de homicidio con dolo implícito. Al prestar declaración formal, dos de ellos argumentaron una inusual justificación: aseguraron haber sufrido un "desmayo" o desvanecimiento momentáneo justo antes del procedimiento, alegando no recordar en qué momento se produjo la falla ni quién debía asegurar las líneas de vida. El tercer implicado se defendió aduciendo que su único rol consistía en sostener las piernas de los participantes para facilitar el impulso.
Por su parte, el abogado defensor de las firmas de turismo, Rafael Gomes dos Santos, declaró ante el medio local G1 que la actividad reunía a cerca de 100 participantes esa misma mañana por un valor de 180 reales por persona, catalogando el suceso como una "triste tragedia". El letrado remarcó que la práctica carece de una regulación específica en la región, aunque subrayó que "tampoco está prohibida" y que previamente se habían ejecutado eventos similares sin reportar contratiempos. Las autoridades judiciales someterán a los imputados a una audiencia de custodia en los próximos días para determinar la continuidad de su reclusión preventiva, mientras se clausuran de forma permanente las redes y canales de una empresa que ya proyectaba cinco fechas más de saltos para los meses venideros.