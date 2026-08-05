El proceso judicial que enfrenta el periodista Jorge Alfredo Vargas por el presunto delito de acoso sexual tuvo un nuevo desarrollo luego de que tres de las cuatro mujeres relacionadas con el caso anunciaran que no participarán en el juicio.

A través de un comunicado público, explicaron que su decisión obedece a motivos personales y emocionales, y solicitaron que se respete su determinación.

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En el documento, las mujeres señalaron que su principal interés siempre fue poner en conocimiento de las autoridades situaciones que, según ellas, ocurrieron en el ámbito laboral. Afirmaron que nunca interpusieron una denuncia penal y que los hechos ya habían sido tramitados por las instancias competentes. Por ello, consideran que la apertura del proceso penal las ha llevado nuevamente a una situación que no desean revivir.

Las denunciantes manifestaron que la exposición pública derivada del caso ha tenido un impacto en su bienestar emocional. Según expresaron, la amplia cobertura mediática y el desarrollo del proceso judicial han significado una carga adicional que prefieren evitar. En el comunicado insistieron en que su intención no es intervenir en el juicio y pidieron respeto por su decisión.

Asimismo, indicaron que ser incluidas como víctimas dentro del proceso representa, desde su perspectiva, una forma de revictimización. Por esa razón, aseguraron que han optado por no hacer parte activa de la etapa judicial, priorizando su tranquilidad y su proceso personal.