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Tres denunciantes del caso contra Jorge Alfredo Vargas no participarán en el juicio

Las denunciantes aseguraron que no desean intervenir en el proceso penal y pidieron respeto por su decisión y su bienestar emocional
Jorge Alfredo Vargas
Créditos:
Instagram

El proceso judicial que enfrenta el periodista Jorge Alfredo Vargas por el presunto delito de acoso sexual tuvo un nuevo desarrollo luego de que tres de las cuatro mujeres relacionadas con el caso anunciaran que no participarán en el juicio. 

A través de un comunicado público, explicaron que su decisión obedece a motivos personales y emocionales, y solicitaron que se respete su determinación.

En el documento, las mujeres señalaron que su principal interés siempre fue poner en conocimiento de las autoridades situaciones que, según ellas, ocurrieron en el ámbito laboral. Afirmaron que nunca interpusieron una denuncia penal y que los hechos ya habían sido tramitados por las instancias competentes. Por ello, consideran que la apertura del proceso penal las ha llevado nuevamente a una situación que no desean revivir.

Las denunciantes manifestaron que la exposición pública derivada del caso ha tenido un impacto en su bienestar emocional. Según expresaron, la amplia cobertura mediática y el desarrollo del proceso judicial han significado una carga adicional que prefieren evitar. En el comunicado insistieron en que su intención no es intervenir en el juicio y pidieron respeto por su decisión.

Asimismo, indicaron que ser incluidas como víctimas dentro del proceso representa, desde su perspectiva, una forma de revictimización. Por esa razón, aseguraron que han optado por no hacer parte activa de la etapa judicial, priorizando su tranquilidad y su proceso personal.

Comunicado de los abogados

A pesar de la decisión de estas tres mujeres, el caso continuará su curso. En Colombia, el delito de acoso sexual puede investigarse de oficio cuando la Fiscalía considera que existen los elementos suficientes para avanzar con la investigación. 

Esto significa que el proceso no depende exclusivamente de la participación de las presuntas víctimas. De las cuatro mujeres vinculadas al expediente, una de ellas sí continúa interviniendo formalmente en el proceso.

El caso ha generado una amplia repercusión desde que se conocieron las denuncias por presuntos hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2026, periodo en el que Jorge Alfredo Vargas trabajaba en Caracol Televisión. 

La Fiscalía le imputó el delito de acoso sexual, mientras que el periodista ha rechazado los señalamientos y ha reiterado que demostrará su inocencia durante el proceso judicial. Días atrás, tras 137 días de silencio, Vargas reapareció públicamente para asegurar que ejercerá plenamente su derecho a la defensa y colaborará con la justicia para esclarecer los hechos.

Jorge Alfredo Vargas
Acoso Sexual
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