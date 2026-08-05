Fiscalía investiga a siete gobernadores por presunta red corrupción

La Fiscalía abrió una investigación y compulsó copias contra cinco gobernadores y dos exgobernadores por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con contratos del Sistema General de Regalías.

De acuerdo con el ente acusador, el desfalco habría sido de 3 billones de pesos en 19 departamentos del país, a través del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social “Sierra Nevada”.

“Los elementos materiales probatorios indican que funcionarios públicos y particulares habrían utilizado el Fondo Mixto para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos de infraestructura, educación, agua y saneamiento básico, deporte y recreación, ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros”, señaló el ente acusador.

También puede leer: ¿Quiénes asistirán a la posesión presidencial?