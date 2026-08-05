Fiscalía investiga a siete gobernadores por presunta red corrupción

La Fiscalía abrió una investigación y compulsó copias contra cinco gobernadores y dos exgobernadores por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con contratos del Sistema General de Regalías.
De acuerdo con el ente acusador, el desfalco habría sido de 3 billones de pesos en 19 departamentos del país, a través del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social “Sierra Nevada”.
“Los elementos materiales probatorios indican que funcionarios públicos y particulares habrían utilizado el Fondo Mixto para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos de infraestructura, educación, agua y saneamiento básico, deporte y recreación, ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros”, señaló el ente acusador.
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¿Quién son los gobernadores investigados?
Se trata de Óscar Enrique Sánchez, gobernador del Amazonas; María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora del Magdalena; Luis Alfredo Gutiérrez García, gobernador del Vaupés; Fulberto Guevara, gobernador del Vichada; y Ferney López Martínez, gobernador del Guaviare. Además, también se investiga a los exgobernadores Rafael Alejandro Martínez (Magdalena) y Álvaro León Flores (Vichada).
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Otros funcionarios públicos también estarían implicados
Por otro lado, días atrás la Fiscalía capturó a 13 personas que también habrían participado en esta red. Entre ellas se encuentran funcionarios públicos, exfuncionarios y contratistas, incluido el alcalde de María La Baja (Bolívar), Ramiro González; el exalcalde de La Paz (Cesar); así como exdirectores administrativos, financieros y ejecutivos, además del director técnico y un revisor fiscal del Fondo Mixto.
La Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción, omisión y peculado por apropiación, entre otros.