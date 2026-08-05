Cristiano Ronaldo no solo es reconocido por sus récords en el fútbol mundial, sino también por el estilo de vida que ha construido gracias a su exitosa carrera. Entre sus mayores pasiones están los automóviles de lujo, una afición que lo ha llevado a reunir una de las colecciones más exclusivas del deporte.

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Recientemente, el delantero portugués volvió a llamar la atención al compartir en sus redes sociales una fotografía de parte de su garaje, acompañada del mensaje: "Mis juguetes". En la imagen aparecen varios de los vehículos más costosos y exclusivos que posee, todos pertenecientes a marcas de alta gama reconocidas por su diseño, velocidad y tecnología.

Entre los modelos que exhibió se encuentran un Ferrari 599 GTO, un Lamborghini Aventador LP 700-4, un Rolls-Royce Cullinan, un Bentley Flying Spur, un Porsche 911 Turbo S y un Cadillac Escalade. Cada uno de estos vehículos está valorado en cientos de miles de dólares, por lo que el conjunto supera fácilmente varios millones.