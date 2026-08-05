Cristiano Ronaldo no solo es reconocido por sus récords en el fútbol mundial, sino también por el estilo de vida que ha construido gracias a su exitosa carrera. Entre sus mayores pasiones están los automóviles de lujo, una afición que lo ha llevado a reunir una de las colecciones más exclusivas del deporte.
Recientemente, el delantero portugués volvió a llamar la atención al compartir en sus redes sociales una fotografía de parte de su garaje, acompañada del mensaje: "Mis juguetes". En la imagen aparecen varios de los vehículos más costosos y exclusivos que posee, todos pertenecientes a marcas de alta gama reconocidas por su diseño, velocidad y tecnología.
Entre los modelos que exhibió se encuentran un Ferrari 599 GTO, un Lamborghini Aventador LP 700-4, un Rolls-Royce Cullinan, un Bentley Flying Spur, un Porsche 911 Turbo S y un Cadillac Escalade. Cada uno de estos vehículos está valorado en cientos de miles de dólares, por lo que el conjunto supera fácilmente varios millones.
Sin embargo, esa es solo una parte de la impresionante colección del futbolista. A lo largo de los años, Cristiano Ronaldo ha adquirido modelos de fabricantes como Bugatti, McLaren, Mercedes-Benz, Aston Martin y Audi, convirtiéndose en uno de los deportistas con el garaje más exclusivo del mundo.
¿Cuánto costarían los carros de Cristiano Ronaldo?
- Ferrari 599 GTO: US $650.000.
- Lamborghini Aventador LP 700-4: US $ 500.000.
- Rolls-Royce Cullinan: US$ 500.000.
- Bentley Flying Spur: US $300.000.
- Porsche 911 Turbo S: US $250.000.
- Cadillac Escalade: US $120.000.
Total aproximado: US$2,3 millones (más de 9.000 millones de pesos colombianos, según la tasa de cambio).
El portugués ha demostrado en varias ocasiones que disfruta conducir sus automóviles y suele compartir imágenes de ellos con sus millones de seguidores. Para muchos aficionados, estos vehículos representan el éxito alcanzado tras más de dos décadas de carrera en la élite del fútbol.
Actualmente, Cristiano Ronaldo continúa defendiendo los colores del Al-Nassr de Arabia Saudita, mientras mantiene una de las mayores fortunas del deporte. Su colección de autos, que sigue creciendo con el paso de los años, es una muestra del lujo que rodea al cinco veces ganador del Balón de Oro y de su gusto por algunos de los modelos más exclusivos jamás fabricados.