Hoy, primero de noviembre de 2025, Cristiano Ronaldo marcó dos goles para que su equipo, el Al-Nassr, ganara 2-1 contra el Al Feiha en la Liga Saudí. Ese mismo día, en Turquía, su hijo Cristiano Jr. anotó en su segundo partido con la Selección de Portugal Sub-16, contribuyendo a una victoria 3-0 ante Gales. Esto sucedió durante la Copa de Federaciones, un torneo de formación para jóvenes talentos.

La leyenda viva de CR7

Mientras CR7 decidía el partido con un penal en el minuto 90+15, su hijo de 15 años, conocido como 'Cristianinho', abría el marcador con un preciso remate. El delantero ya es una leyenda viva con 952 goles en su carrera.

Le puede interesar: Luis Díaz se posiciona como uno de los jugadores más costosos del mundo



El hecho de que padre e hijo marquen en el mismo día para sus respectivos equipos genera un enorme interés mediático. Mientras Ronaldo sigue haciendo historia, su hijo comienza a forjar su propio camino, haciendo soñar con que el apellido siga triunfando en el fútbol mundial.